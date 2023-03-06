Дебютная гонка сезона IndyCar стала фестивалем аварий: видео
Этот короткий ролик расскажет о гонке в Сент-Питерсберге лучше любых слов. Первый этап IndyCar закончился столкновениями для многих участников, включая победителя квалификации Ромена Грожана, которого «задвинул» в барьер Скотт Маклафлин. Победил в итоге еще один экс-пилот Ф1 Маркус Эрикссон
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Дебютная гонка сезона IndyCar стала фестивалем аварий: видео
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