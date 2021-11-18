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IndyCar Новости

Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar

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Заезды состоятся в начале декабря на трассе в Себринге

Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar

Партнеры по команде Mercedes в Формуле Е опробуют технику американской серии 6 декабря. Вандорна пригласил глава McLaren Зак Браун, который сейчас ищет для своей команды IndyCar третьего пилота – с частичной программой в 2022 году и полной в 2023-м.

В тот же день де Врис будет работать в составе Meyer Shank Racing – команде, которая в этом году выиграла «Инди-500» с Элио Кастроневесом. 

Ее босс Майкл Шанк рассказал Motorsport.com: «Мы всегда смотрим в будущее вне зависимости от нынешней ситуации с пилотами. Мы следим за рынком, высматриваем таланты и размышляем.

Ник – выдающийся гонщик, настоящая рок-звезда. Перейдет ли он к нам? Я не знаю, но мне важно предусмотреть и такую возможность. Он может выступать в гонках спорткаров, в IndyCar – но прежде нам важно понять, что он представляет из себя, потому мы и пригласили его на эти тесты».

Ранее тесты в IndyCar провел Нико Хюлькенберг, однако затем немец отказался от перехода в американскую серию. Ромен Грожан и Маркус Эрикссон сейчас продолжают карьеру в заокеанских гонках, где смогли добиться серьезных успехов. 

Mercedes пока не подтвердила своих гонщиков на предстоящий сезон ФЕ, который стартует в конце января. Однако почти нет сомнений, что чемпион мира де Врис и Вандорн сохранят свои места в команде.

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