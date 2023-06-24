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«Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar

По ходу этапа на «Роад-Америке» французский экс-пилот Ф1 стал участником неприятного эпизода, после которого удостоился не самых приятных эпитетов

Чарльз Брэдли
Автор:
Ромен Грожан, Andretti Autosport Honda, с Марти Снайдером

Эта история произошла субботним утром во время тренировки. Началось все с того, что Ромен Грожан и Уилл Пауэр оказались на трассе в опасной близости на скорости под 250 км/ч. Грожан стал смещаться в сторону соперника, тот вынужден был выехать на траву, закрутился и оказался на пути мчащегося следом Скотта Диксона. 

Шестикратному чемпиону IndyCar не удалось избежать столкновения, обе машины получили значительные повреждения (на фото ниже).

Пауэра сразу после возвращения в расположение в расположение команды Penske пригласила к микрофону съемочная группа NBC. Гонщик явно был на эмоциях – и от него здорово досталось всем. 

«Это просто ужасная трасса, они вообще не занимаются зонами безопасности, – начал австралиец. – С этим надо что-то делать. Едва ли не каждый раз, выезжая с асфальта, мы что-то повреждаем в машине. Со мной только по ходу этого уик-энда такое произошло уже дважды. Им [организаторам этапа] надо хорошенько надавать по заднице». 

Авария: Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, Уилл Пауэр, Team Penske Chevrolet

Авария: Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda, Уилл Пауэр, Team Penske Chevrolet

Фото: Джеффри Миллер / Motorsport Images

Он продолжил: «Диксон меня откровенно выбесил этим утром, он просто угробил нам весь этап. Просто ужасный маневр».

Но больше всего, как несложно догадаться, досталось все же Ромену. 

«Этот Грожан – просто кусок дерьма, – заявил Пауэр. – За то, что он сделал в тренировке, ему вообще-то нужно дать по лицу». 

Сам француз оказался недоступен для комментариев – и, возможно, к лучшему. В гонке на «Роад-Америке» Грожан стартовал 19-м и быстро выбыл из борьбы, улетев в гравий (на фото ниже). 

Диксон пробился из третьего десятка решетки на четвертое место, а вот Пауэр, хоть и лидировал в какой-то момент, под клетчатым флагом был только 13-м.  

Сезон IndyCar продолжится в первые выходные июля на трассе «Мид-Огайо».

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Ромен Грожан, Andretti Autosport Honda, в гравии

Фото: Филлип Эббот / Motorsport Images

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Обгон перед финишем принес Палоу победу в гонке IndyCar на «Роад-Америке»
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Чарльз Брэдли
Обгон перед финишем принес Палоу победу в гонке IndyCar на «Роад-Америке»

Обгон перед финишем принес Палоу победу в гонке IndyCar на «Роад-Америке»

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