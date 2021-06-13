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IndyCar / Детройт Новость

«Что за тупые решения». Пауэр раскритиковал судей IndyCar

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Потеряв победу в Детройте, австралиец остался в высшей степени недоволен

«Что за тупые решения». Пауэр раскритиковал судей IndyCar

Уилл Пауэр лидировал в субботней гонке на протяжении большей части дистанции, но красные флаги из-за аварии Ромена Грожана вынудили всех пилотов остановиться на пит-лейне. Когда пришло время возобновлять борьбу, мотор машины Пауэра не запустился. 

Австралийцу пришлось расстаться с мыслями о победе, которая досталась Маркусу Эрикссону. 

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«Я просто вне себя от действий IndyCar, – сказал Пауэр сразу после финиша в интервью NBC. – Я заехал в боксы первым, а они ждали самого последнего пилота и только тогда дали нам возможность поднести к машине вентиляторы. Мои электронные блоки просто запеклись. 

А они стояли и размахивали красными флагами.

Эти парни из пункта управления гонкой никогда не слушают пилотов. Никогда! Их это просто не волнует. Мы даем им немало действительно годных идей, а они просто игнорируют нас.

Я сегодня выпрыгивал из штанов, чтобы добиться результата. А получилось вот это. Я орал по радио: "Вентилятор! Мне срочно нужен вентилятор!"».

Он добавил: «Электронные блоки всегда имеют склонность к перегреву. Но они дождались всех гонщиков. 

Мы так стараемся, вкладываем в спорт огромные деньги. А они принимают такие тупые решения. Если только работают не желтые флаги, а красные, сразу начинается вся эта тупость».

В итоге машину Пауэра все же удалось оживить, но гонщик фишишировал только 20-м с отставанием в три круга. В общем зачете чемпион IndyCar 2014 года не входит сейчас даже в десятку сильнейших.

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Эрикссон впервые победил в IndyCar, Розенквист попал в больницу

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