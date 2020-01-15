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IndyCar / Новость

Чемпион Supercars Маклафлин стал кандидатом на место в Penske после тестов IndyCar

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Чемпион Supercars Маклафлин стал кандидатом на место в Penske после тестов IndyCar
Автор:
15 янв. 2020 г., 08:32

По словам президента Team Penske Тима Синдрика, дебют 26-летнего новозеландца в IndyCar вполне может состояться уже в 2020 году.

Скотт Маклафлин выигрывал титул чемпиона Supercars с DJR Team Penske на протяжении двух последних лет. Команда пригласила его в Себринг на тесты машины IndyCar, которые оказались настолько успешными, что дали повод говорить об участии пилота из Новой Зеландии в предстоящем сезоне. 

Маклафлин проехал всего на секунду медленнее Ринуса ВиКея, действующего чемпиона Indy Lights, который выступит в 2020-м за Эда Карпентера. 

Президент Penske подтвердил Motorsport.com, что Скотт уже приглашен на новые тесты, запланированные на 11-12 февраля в Остине. Там также будут работать основные пилоты команды Джозеф Ньюгарден, Уилл Паузр и Симон Пажено. 

«Пока мы не до конца уверены, сможет Скотт поехать там или нет. Эта работа еще в процессе, – объяснил Тим Синдрик. – IndyCar не позволяет кому попало участвовать в официальных тестах, для этого гонщик должен прежде проехать достаточную дистанцию где-то еще. Так что мы ищем эти дополнительные возможности за оставшееся время». 

Если все пройдет удачно, Маклафлин может стать участником нескольких гонок в предстоящем сезоне. В их числе «500 миль Индианаполиса», где Penske регулярно выставляет дополнительные машины.  

Говоря о тестах в Себринге, президент Penske добавил: «Я просто не знал, чего ожидать, так как прежде он не ездил вообще ни на каких "формулах". Было понятно, что ему придется как можно быстрее постигать новое. Первый день оказался не самым простым, но в итоге мы добились того, на что рассчитывали.  

Там не было других наших пилотов, он ездил с "аэроскрином", так что его времена сложно с чем-то сравнивать. Но что меня впечатлило, так это его длинная серия под конец дня. Он провел ее невероятно стабильно. Мы ожидали чего-то такого, но пока пилот не выйдет на трассу, никогда не узнаешь, что получится».

Новый сезон IndyCar стартует 10 марта в Сент-Питерсберге.

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Об этой статье

Серия IndyCar , Supercars
Пилоты Скотт Маклафлин
Команды Team Penske , DJR Team Penske
Автор Дэвид Малшер

IndyCar Следующая сессия

Сент-Питерсберг

Сент-Питерсберг

13 мар. - 15 мар.

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