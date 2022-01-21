Чемпион IndyCar раскритиковал Ф1: Это не серия пилотов

Двукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден в свое время надеялся попасть в Ф1: в конце 2000-х американец даже переместился в Европу, где выступил в британской Формуле Ford и GP3. Но после не самых удачных результатов (за Carlin в GP3 он финишировал лишь 18-м) Джозеф вернулся в Америку, где по карьерной лестнице поднялся до IndyCar.

Во время пресс-конференции перед началом нового сезона чемпионата Ньюгарден рассказал, что теперь Формула 1 его привлекает не так, как раньше.

«Формула 1 очаровывает меня машинами, – приводит слова двукратного чемпиона IndyCar издание Autoweek. – В моем представлении Ф1 – чемпионат производителей, пытающихся построить самые быстрые автомобили за неразумные деньги. И это меня в нем захватывает.

Чем старше я становился, тем больше сам участвовал в гонках, но при этом продолжал смотреть Ф1 и уже понимал, что, наверное, это не то место, где я хотел бы гоняться. Мне кажется, Ф1 уже не похожа на чемпионат пилотов.

Думаю, IndyCar – серия, где все пилоты попадают в конкурентоспособную среду. Когда ты гоняешься на высоком уровне, то хочешь иметь возможность соревноваться, побеждать в гонках и чемпионате вне зависимости от твоего положения. К сожалению, сейчас этого нет в Ф1, поэтому с этой стороны она для меня не так привлекательна. Но никогда не говори никогда – все меняется».