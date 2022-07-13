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IndyCar Новость

Чемпион IndyCar обвинил свою команду во лжи и ушел в McLaren

Ganassi объявила о продлении контракта с Алексом Палоу, но тот назвал придуманной приписанную ему цитату – и стал гонщиком McLaren SP

Дэвид Малшер
Автор:
Чемпион IndyCar обвинил свою команду во лжи и ушел в McLaren
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Ночь со вторника на среду ознаменовалась громким скандалом за океаном. Когда в Москве была практически полночь, команда Чипа Ганасси опубликовала пресс-релиз о продлении контракта со своим пилотом Алексом Палоу. В документе были цитаты босса коллектива и самого гонщика, а также все остальные полагающиеся в таком случае слова.

Ни у кого не возникло даже тени сомнений в том, что тут есть какой-то подвох – пока несколько часов спустя сам Палоу не выступил в социальных сетях с объявлением, что сделанное объявление не соответствует действительности – более того, он уходит из Ganassi.

«Этим вечером я узнал из СМИ, что без моего одобрения Chip Ganassi Racing выпустила пресс-релиз с объявлением, что я буду выступать за них в 2023 году, – написал испанец. – Еще более удивительно, что там есть моя "цитата", которая явно исходила не от меня.

Я не давал своего одобрения этому релизу и не являюсь автором приписанных мне слов. Недавно я информировал команду, что по личным причинам не намерен продолжать выступления за нее после 2022 года.   

Не считая событий этого вечера, я испытываю большое уважение к Chip Ganassi Racing и намерен как можно сильнее завершить наш совместный сезон».

Почти сразу же после этого в твиттерах McLaren F1 и ее американского отделения McLaren SP появились записи «Привет, Алекс!», которые окончательно сняли все вопросы.

В опубликованном чуть позже релизе команда Зака Брауна подтвердила переход Палоу в ее состав с нового сезона. Там же сказано, что Алекс получит возможность тестов на машине Ф1 2021 года вместе с другими пилотами коллектива, Пато О'Уордом и Колтоном Хертой.

Строго говоря, McLaren не указала, где именно в будущем сезоне будет стартовать чемпион IndyCar, но крайне маловероятно, что он перейдет в какой-то другой чемпионат. 

Сделанное объявление также позволяет утверждать, что Феликс Розенквист, ранее также подписавший контракт с McLaren, покинет IndyCar и вернется в Формулу Е – там «оранжевые» запускают программу с 2023 года.

Выиграв титул с Ganassi год назад, в этом сезоне 25-летний Алекс Палоу пока не одержал ни одной победы в девяти прошедших гонках, но в общем зачете идет четвертым, отставая на 35 очков от лидирующего Маркуса Эрикссона.

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