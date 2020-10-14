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Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar

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Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar
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Да Кошта попробует силы в новом чемпионате

Действующий чемпион Формулы Е Антониу Феликс да Кошта проведет свои первые тесты в серии IndyCar. Команда Rahal Letterman Lanigan Racing пригласила его поработать на трассе Barber Motorsports Park 2 ноября. 

Да Кошта знаком с одним из владельцем команды Бобби Рейхелом благодаря сотрудничеству с BMW. Португалец выступал за связанные с немецкой маркой коллективы в ФЕ и DTM, а Рейхел сотрудничает с ней в серии IMSA. 

29-летний да Кошта был членом программы подготовки пилотов Red Bull, а до победы в ФЕ в этом году более десяти лет не выигрывал ни каких серий.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Антониу Феликс да Кошта
Автор Мэтт Кью

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