Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar

Действующий чемпион Формулы Е Антониу Феликс да Кошта проведет свои первые тесты в серии IndyCar. Команда Rahal Letterman Lanigan Racing пригласила его поработать на трассе Barber Motorsports Park 2 ноября.

Да Кошта знаком с одним из владельцем команды Бобби Рейхелом благодаря сотрудничеству с BMW. Португалец выступал за связанные с немецкой маркой коллективы в ФЕ и DTM, а Рейхел сотрудничает с ней в серии IMSA.

29-летний да Кошта был членом программы подготовки пилотов Red Bull, а до победы в ФЕ в этом году более десяти лет не выигрывал ни каких серий.