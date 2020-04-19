Бывший гонщик IndyCar умер от коронавируса

Представитель большой гоночной династии Боб Лазье провел в CART IndyСar всего один сезон, причем на момент дебюта в 1981-м ему уже было 42 года.

Американец неплохо показал себя, трижды финишировал в первой пятерке и стал девятым по итогам чемпионата, завоевав звание лучшего новичка. Любопытно, что он считался впециалистом по овалом, но всех своих лучших результатов в том сезоне добился на классических автодромах в Риверсайде, Уоткинс-Глене и Мехико.

В следующем году Боб попробовал выступить в «Инди-500», где в 81-м его подвел мотор, но после смертельной аварии Гордона Смайли в квалификации отказася продолжать выступления и завершил карьеру.

Сыновья Лазье, Бадди и Жак, тоже стали гонщиками. Первый из них выиграл в Индианаполисе в 1996-м. Сейчас первые шаги на трассах делает Флинн Лазье, приходящийся Бобу внуком. Кроме того, у семьи есть собственная команда, выступающая в различных гоночных сериях.

О смерти 81-летнего Боба Лазье от коронавируса стало известно в ночь с субботы на воскресенье.