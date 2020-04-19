Бывший гонщик IndyCar умер от коронавируса
Боб Лазье, который в 1981 году стал лучшим новичком американской серии, пополнил список жертв пандемии. Ему был 81 год
Представитель большой гоночной династии Боб Лазье провел в CART IndyСar всего один сезон, причем на момент дебюта в 1981-м ему уже было 42 года.
Американец неплохо показал себя, трижды финишировал в первой пятерке и стал девятым по итогам чемпионата, завоевав звание лучшего новичка. Любопытно, что он считался впециалистом по овалом, но всех своих лучших результатов в том сезоне добился на классических автодромах в Риверсайде, Уоткинс-Глене и Мехико.
В следующем году Боб попробовал выступить в «Инди-500», где в 81-м его подвел мотор, но после смертельной аварии Гордона Смайли в квалификации отказася продолжать выступления и завершил карьеру.
Сыновья Лазье, Бадди и Жак, тоже стали гонщиками. Первый из них выиграл в Индианаполисе в 1996-м. Сейчас первые шаги на трассах делает Флинн Лазье, приходящийся Бобу внуком. Кроме того, у семьи есть собственная команда, выступающая в различных гоночных сериях.
О смерти 81-летнего Боба Лазье от коронавируса стало известно в ночь с субботы на воскресенье.
Боб Лазье (Fletcher Racing Penske, №35) на трассе «Инди-500», 1981 год
Фото: Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Автор
|Дэвид Малшер
Бывший гонщик IndyCar умер от коронавируса
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