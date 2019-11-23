Бурдэ потерял место в IndyCar – и пересядет на спортпрототип
Француз, который за полтора десятка сезонов стал одним из наиболее известных и авторитетных пилотов американских формульных чемпионатов, оказался за бортом соревнований – хотя уже имел подписанный контракт на выступления в следующем сезоне.
Команда Dale Coyne Racing чемпионата IndyCar расторгла контракт с экс-пилотом Формулы 1 Себастьеном Бурдэ, который выступал за команду три последних года. Причиной расставания стала неожиданная потеря командой спонсора, после чего коллектив не может позволить себе оплачивать услуги Бурдэ.
«Обидно его потерять, – заявил владелец команды Дейл Койн. – Это никак не связано с появлением у нас какого-то другого пилота или чем-то подобным. К сожалению, это не более чем финансовые проблемы. Мы узнали о них перед тестами в Себринге в начале ноября. И тогда же честно всем об этом сказали».
Бурдэ является одним из наиболее известных и авторитетных пилотов в гонках IndyCar. Он начал свою американскую карьеру в серии Champ Car – одном из двух конкурирующих чемпионатов, которые в итоге слились и образовали современный IndyCar. Француз стал четырехкратным чемпионом Champ Car, после чего перешел в Формулу 1.
После полутора сезонов выступлений в Ф1 Бурдэ вернулся в Америку и стал постоянным участником IndyCar, хотя всего лишь один раз смог завершить сезон в первой десятке общего зачета. Всего в наиболее престижных американских гоночных чемпионатах француз провел 14 сезонов.
Сам Бурдэ заявил, что не намерен завершать свою гоночную карьеру и объявил о переходе в американский чемпионат спортпрототипов IMSA. Пилот будет выступать в составе команды JDC-Miller Motorsports, использующей автомобили Cadillac.
Дополнительная информация: Фабьен Гайяр
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Пилоты
|Себастьен Бурдэ
|Автор
|Сергей Иванов
Бурдэ потерял место в IndyCar – и пересядет на спортпрототип
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