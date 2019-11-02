McLaren: Мы уволили пилота – Honda о нем позаботится

Джеймс Хинчклифф, последние пять сезонов представлявший в серии IndyCar команду Schmidt Peterson Motorsport, остался без места после того, как в рамках подготовки к следующему сезону американский коллектив объединил усилия с компанией McLaren. Хотя совладелец команды Сэм Шмидт еще в сентябре обещал сохранить канадского пилота, в итоге гонщиками McLaren SP (такое имя получил коллектив в межсезонье) были объявлены Патрисио О`Уорд и Оливер Эскью.

На пресс-конференции в рамках Гран При США генеральному директору McLaren Заку Брауну пришлось отвечать в том числе и на вопрос, посвященный судьбе Хинчклиффа.

«Мы обещали предоставить ему машину в 2020 году – и в тот момент все шло к тому, что мы предоставим ему машину в 2020 году, – рассказал журналистам Браун. – Но вы сами знаете, в бизнесе и гонках все меняется. На рынке пилотов появился Патрисио – а гонщик, с которым работал Red Bull, не может быть плохим. И со стратегической точки зрения мы с другими совладельцами пришли к выводу, что Патрисио идеально подходит нашей команде. Это было тяжелое, но правильное решение.

Да, мы лишили Джеймса машины, но мы будем соблюдать контракт – в том смысле, что продолжим выплачивать ему ранее оговоренные суммы. Конечно, ему этого мало, для него главное – выступать в гонках. Но он крайне популярен, его поддерживает Honda – и надеюсь, Honda сможет договориться с одной из команд, чтобы вернуть Джеймса в пелотон. Мы надеемся, что сможем побороться с ним в гонках».

Комментарий Брауна прозвучал своеобразно, если вспомнить о непростых взаимоотношениях Honda и McLaren. Несколько лет назад японцы выбрали британскую команду своим ключевым партнером для возвращения в Формулу 1, но в итоге стороны разочаровались друг в друге (в итоге приоритетным партнером моториста стала Red Bull, в первый же год сотрудничества одержавшая две победы).

К тому же, именно поддержка Honda изначально выглядела источником проблем для Хинчклиффа – ведь Schmidt Peterson Motorsport, в прошлом году использовавшая моторы Honda, вскоре после объявления о начале сотрудничества с McLaren сменила японские силовые агрегаты на Chevrolet. Тем не менее, Браун отверг предположение, что причиной расставания с Хинчклиффом стали коммерческие интересы: «Если говорить о деньгах, то мы скорее в минусе – у нас ведь теперь три пилота при двух машинах…»