В серии интервью #ThinkingForward наиболее авторитетные персоны из мира автоспорта делятся опытом, полученным по ходу непростого 2020 года, и своим представлением о ближайшем будущем гоночной отрасли. Очередным участником такого интервью стал Марк Майлз, генеральный директор серии IndyCar.

Марк, как себя сейчас чувствует IndyCar в общем и целом?

Мы растем и развиваемся. В том числе благодаря разнообразию трасс – в нашем календаре есть большие и малые овалы, стационарные автодромы, уличные трассы… На мой взгляд, это играет важную роль в привлечении болельщиков. Плюс гонки очень редко бывают скучными: пилот вполне может выиграть гонку, стартовав с одной из последних позиций. И заранее трудно предсказать, кто из пилотов будет сражаться за титул. Небольшие команды могут составить конкуренцию великим коллективам. В гонках борьба колесо в колесо, множество обгонов – все это характерно сейчас далеко не для всех соревнований. Плюс в нашей серии участвуют самые разные пилоты – молодые и опытные, из разных стран. Мне кажется, для каждого интересующегося гонками у нас есть что-то привлекательное.

Каковы главные направления развития серии в будущем?

Если говорить о проведении гонок, то сейчас мы сконцентрированы на развитии в Северной Америке, на максимальном развитии в рамках США. Мы не гонимся за количеством гонок – но хотим открывать для себя новые трассы и новые города. К примеру, в следующем году впервые состоится гонка в Нэшвилле. Мы продолжим работать над машиной. Мы работаем над привлечением в серию третьего поставщика моторов – и это серьезная задача.

Глобальная пандемия заставила многих автопроизводителей пересмотреть свою стратегию – и, в частности, задуматься над тем, стоит ли продвигаться свою продукцию через автоспорт. Каково ваше видение ситуации?

Думаю, что нынешнюю ситуацию с кочкой на трассе – удар при проезде по ней может быть очень чувствительным, но вскоре все снова пойдет как надо. Я лично не вижу, чтобы приоритеты производителей сильно менялись. Поэтому я вижу в этой ситуации скорее возможность – возможность для наиболее эффективных проектов стать еще востребованнее. И в этом плане IndyCar выглядит очень сильно – в том числе и в плане привлечения производителей. Если говорить о том, какое количество контактов со зрителями производитель или спонсор получает в расчете на каждый вложенный доллар, мы очень хорошо выглядим на фоне любых соревнований – от Ф1 до NASCAR.

Liberty Media очень серьезно взялась за цифровые каналы продвижения Ф1 – и больше половины новых зрителей Ф1 сейчас моложе 35 лет. Как IndyCar думает бороться за молодого зрителя?

Готов согласиться, что Ф1 и Liberty Media заслуживают высокой оценки своей работы. Что касается нас, то не думаю, что мы изобретем что-то новое – но мы будем уделять цифровому продвижению особое внимание. На мой взгляд, важно не упустить момент, когда сама схема потребления контента (к примеру, прямых трансляций) претерпит серьезные изменения. Уже сейчас многие зрители активно переключаются с телевидения на онлайн, отказываются от платного телевидения в пользу онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов. Мы особенно отчетливо видим это в применении к нашим аудиториям за пределами США. И готовимся реагировать на это.

Гонки в США ожили даже раньше, чем в других частях мира. Но уровень заболеваемости в стране по-прежнему весьма высок. Каковы, с Вашей точки зрения, перспективы на конец года?

Приходится подстраиваться под ситуацию и реагировать гибко. Нам осталось провести три гонки: на двух в Индианаполисе зрители будут, в каком режиме пройдет закрытие сезона в Сент-Питерсберге – сказать сложно. Конечно, непривычно работать в таком режиме. Непривычно не видеть зрителей, для которых мы предельно открыты. Но другого выхода сейчас нет – мы должны обеспечить безопасность пилотов и команд.

Кибергонки во время карантина стали одной из главных тем. Как думаете – как это повлияет на дальнейшие взаимоотношения реальных турниров и виртуальных?

Это отличная возможность для киберспортивной отрасли. Мы провели шесть виртуальных гонок, пять из них транслировались на телевидение – когда раньше кибергоночный турнир мог этим похвастаться? На мой взгляд, это огромная инвестиция – пусть и не денежная – которую организаторы турнира и СМИ сделали в киберспорт. Мы, конечно, тоже хотели бы использовать возможность и преимущества виртуального формата. И наши гонщики будут только рады принять участие в новых соревнованиях. Но нюансы реализации этого формата еще требуют обсуждения и уточнения.

В последнее время мы видим, что спортсмены все чаще не хотят быть только теми, кто развлекает зрителей – многие добровольно берут на себя некую миссию. Как Вы относитесь к этой тенденции?

На мой взгляд, крайне важно не ограничиваться жестами и заявлениями. Мы ставим перед собой задачу сделать свои соревнования доступными для всех – и понимаем, что с этой точки зрения ситуация далека от идеальной. Нам предстоит огромный объем работы с командами и организаторами гонок в этом направлении. Сейчас мы изучаем свои возможности с этой точки зрения – к примеру, пытаемся понять, что можно изменить в младших сериях. Мы чувствуем свою ответственность за решение этого вопроса. С моей точки зрения, спорт – прекрасный способ поднимать такие вопросы. Но добиваться реального прогресса не менее важно, чем озвучивать проблемы.

А как быть с тенденцией делать все более экономичным и экологичным?

Природа сама напоминает нам о необходимости задумываться о ней – возьмите лесные пожары в Калифорнии или ураганы на юге США. Все это заставляет помнить о глобальном потеплении и других проблемах. Конечно, сейчас IndyCar не выглядит флагманом энергосбережения – мы скорее работаем в формате «ревем громче, едем быстрее».

Но дело ведь не только в моторах гоночных машин. Из каких источников брать электричество для обслуживания трассы, какие машины используются спасателями, судьями и обслуживающим персоналом… Все это может всерьез повлиять на экологический «след» от чемпионата без внесения серьезных изменений в конструкцию болидов. С другой стороны, мы прислушиваемся к автопроизводителям. Сейчас и General Motors, и Honda хотят демонстрировать свой потенциал по созданию мощных моторов. Если они поменяют приоритеты – мы готовы сделать все возможные, чтобы согласовать их запросы и запросы зрителей.