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Новый чемпионат IndyCar стартовал во Флориде в последний уик-энд зимы. Главной новостью субботы стал, безусловно, поул Скотта Маклафлина. Трехкратный чемпион популярной австралийской серии Supercars прежде никогда не хватал звезд с неба в Америке – он провел в IndyCar всего один полный сезон, по ходу которого лишь дважды попал на решетке в первую десятку.

Прежде Скотт всего раз добрался до финала квалификации и стал там пятым. На этот раз новозеландский гонщик Penske провел сессию на совсем другом уровне: он установил новый рекорд трассы и оставил всех соперников позади.

«Год назад я был тут двадцатым, а теперь первый», – только и смог сказать Маклафлин.

Другой пилот Роджера Пенске – Уилл Пауэр – стал вторым, третье время показал прошлогодний победитель этого этапа Колтон Херта из Andretti.

Сильнейшим европейцем в квалификации стал Ринус ВиКей – он стартует в Сент-Питерсберге четвертым. Всего 0,001 секунды уступил ему Ромен Грожан.

Обладатель титула Алекс Палоу и вовсе не смог пробиться в финал квалификации, куда выходят шестеро быстрейших, и будет начинать гонку десятым.

Маркус Эрикссон показал восьмое время, Кристиан Лундгор – 15-е, Каллум Илотт – 19-е. Татьяне Кальдерон удалось опередить звезду NASCAR Джимми Джонсона, который остался самым последним.

Автором единственного заметного происшествия в субботу стал Пато О'Уорд, задевший стену в девятом повороте.

Результаты квалификации IndyCar в Сент-Питерсберге