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IndyCar / Сент-Питерсберг Новости

Новозеландец переиграл звезд IndyCar в первой квалификации сезона

Скотт Маклафлин стал автором сенсации на улицах Сент-Питерсберга, Ромен Грожан будет стартовать пятым

Новозеландец переиграл звезд IndyCar в первой квалификации сезона
Александр Кабановский
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Новый чемпионат IndyCar стартовал во Флориде в последний уик-энд зимы. Главной новостью субботы стал, безусловно, поул Скотта Маклафлина. Трехкратный чемпион популярной австралийской серии Supercars прежде никогда не хватал звезд с неба в Америке – он провел в IndyCar всего один полный сезон, по ходу которого лишь дважды попал на решетке в первую десятку. 

Прежде Скотт всего раз добрался до финала квалификации и стал там пятым. На этот раз новозеландский гонщик Penske провел сессию на совсем другом уровне: он установил новый рекорд трассы и оставил всех соперников позади. 

«Год назад я был тут двадцатым, а теперь первый», – только и смог сказать Маклафлин. 

Другой пилот Роджера Пенске – Уилл Пауэр – стал вторым, третье время показал прошлогодний победитель этого этапа Колтон Херта из Andretti.

Сильнейшим европейцем в квалификации стал Ринус ВиКей – он стартует в Сент-Питерсберге четвертым. Всего 0,001 секунды уступил ему Ромен Грожан. 

Обладатель титула Алекс Палоу и вовсе не смог пробиться в финал квалификации, куда выходят шестеро быстрейших, и будет начинать гонку десятым. 

Маркус Эрикссон показал восьмое время, Кристиан Лундгор – 15-е, Каллум Илотт – 19-е. Татьяне Кальдерон удалось опередить звезду NASCAR Джимми Джонсона, который остался самым последним. 

Автором единственного заметного происшествия в субботу стал Пато О'Уорд, задевший стену в девятом повороте. 

Результаты квалификации IndyCar в Сент-Питерсберге

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 59.482  
2 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 59.605 0.123
3 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 59.710 0.228
4 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 59.810 0.328
5 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 59.811 0.329
6 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1'00.204 0.722
7 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 59.757 0.275
8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 59.824 0.342
9 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 59.886 0.404
10 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 59.958 0.476
11 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 59.987 0.504
12 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1'00.261 0.779
13 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 59.993 0.511
14 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 59.952 0.470
15 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'00.027 0.545
16 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1'00.002 0.520
17 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1'00.142 0.660
18 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1'00.085 0.602
19 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1'00.212 0.730
20 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1'00.192 0.710
21 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1'00.391 0.909
22 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1'00.293 0.810
23 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'00.533 1.051
24 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 1'00.460 0.978
25 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 1'00.939 1.457
26 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1'01.027 1.545
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