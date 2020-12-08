Andretti Autosport продлила контракт с Хертой в IndyCar

Колтон Херта – 20-летний сын известного в конце 90-х пилота Брайана Херты – дебютировал в IndyCar в конце 2018 года, а с прошлого сезона выступает в серии на полном расписании.

Американец уже одержал три победы, а минувший сезон закончил на третьей позиции в личном зачете. Во вторник команда Майкла Андретти объявила о продолжении сотрудничества с Колтоном.

При этом, если в 2020-м Херта выступал под №88, а заявителем выступала структура со сложным названием Andretti Harding Steinbrenner Autosport, то теперь он получит №26 и поедет за саму Andretti Autosport.

Новый сезон IndyCar должен стартовать 7 марта 2021 года.