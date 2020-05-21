Американские СМИ: календарь IndyCar потерял еще одну гонку
Вслед за Торонто американская серия потеряла этап на овале в Ричмонде
Сезон главной формульной серии Америки должен стартовать уже 6 июня. Между тем, журнал Racer сообщил, что запланированное на 27 июня возвращение первенства в Ричмонд не состоится.
Овальный трек длиной 0,75 мили (1,2 км) в последний раз принимал этап в 2009-м и должен был вновь появиться в календаре – однако в штате Виргиния, где он располагается, действуют особо строгие противовирусные меры, что сделало невозможным проведение гонки ранее осени.
Представители Ричмонда сообщили, что уже пробовали найти своей гонке новой место в каледнаре, однако сделать это не представляется возможным.
Ранее проводить этап IndyCar у себя в городе запретили власти Торонто. Это значит, что календарь сократится до 11 уик-эндов – правда, некоторые будут состоять из двух гонок.
В частности, организаторы этапа на трассе «Роад Америка», по данным того же Racer, хотят перенести свои соревнования с изначально запланированной даты 21 июня на освободившееся после отказа Торонто 12 июля, одновременно сменив формат с одной гонке на две, в субботу и воскресенье.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Ричмонд
|Автор
|Александр Кабановский