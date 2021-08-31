Американские СМИ: Грожан договорился о переходе в Andretti

Не сумев найти продолжения карьеры в Формуле 1, прошлой зимой Ромен Грожан уехал в заокеанскую серию IndyCar. Там ему удалось сразу проявить себя – уже третью гонку Ромен начал с поула и закончил на втором месте, а недавно вновь поднялся на подиум.

Кроме того, хотя изначально француз не планировал выступать на овалах, считая их слишком опасными, недавно он дебютировал на треке «Гейтуэй», где запомнился несколькими смелыми обгонами.

И хотя в общем зачете 34-летний Грожан не входит в число лидеров, в IndyCar быстро поняли, что в его лице получили очень сильного гонщика. Как пишет Racer, Ромена пригласила команда Andretti, стороны уже согласовали условия будущего сотрудничества и даже подписали контракт.

Участник 183 Гран При и призер десяти из них сменит в Andretti Autosport Райана Хантера-Рея. Его партнерами по команде станут Колтон Херта и еще один экс-пилот Ф1 Алекс Росси.

В нынешнем сезоне участникам IndyCar осталось провести всего три гонки, чемпионат финиширует 26 сентября.

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