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IndyCar / «Инди 500» / Новость

Алонсо выступит в «Инди 500» в составе McLaren

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Алонсо выступит в «Инди 500» в составе McLaren
Автор:
26 февр. 2020 г., 07:01

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо в третий раз примет участие в гонке «Инди 500». Машину для испанца подготовит Arrow McLaren SP – совместное предприятие команды Формулы 1 McLaren и гоночного коллектива Schmidt Peterson Motorsports, давно выступающего в IndyCar. Алонсо станет третьим пилотом объединенной команды. Его напарниками будут новички «Инди 500» Патрисио О’Уорд и Оливер Эскью

Бывший гонщик Формулы 1 Фернандо Алонсо нашел возможность выступить в «Инди 500». Команда McLaren согласилась предоставить испанцу машину для этой гонки. Спонсором чемпиона мира станет ипотечная компания Ruoff Mortgage. Пилоту достался номер 66.

Полное название команды, которая выставит автомобиль для Алонсо – Arrow McLaren SP. Это совместный проект «формульной» McLaren и «индикаровской» Schmidt Peterson Motorsports. Команды объединились перед началом сезона-2020; у гоночного коллектива есть два постоянных пилота – это новички IndyCar Патрисио О’Уорд и Оливер Эскью. В отличие от них Алонсо не будет проводить в чемпионате полный сезон, а ограничиться эпизодическим участием «Инди 500». 

Гоночным инженером Фернандо станет постоянный инженер Arrow McLaren SP Крэйг Хэмпсон. «Я гонщик, а «Инди 500» – величайшая гонка в мире. Я безгранично уважаю всех, кто участвует в этой гонке. Все, чего я хочу – сразиться с ними, отдав всего себя. Как и всегда», – заявил Алонсо.

Для меня было важно изучить все возможности, но вариант с Arrow McLaren SP всегда был основным. У меня особые отношения с McLaren. Мы через многое прошли вместе, – добавил Алонсо.

Но что еще важнее, я вижу, как здорово развивается эта команда в сотрудничестве с Chevrolet, [которая предоставляет моторы]. У команды опытные высококвалифицированные сотрудники и огромные ресурсы. Я уверен, что мы будем конкурентоспособны, – заключил экс-чемпион Формулы 1.

Когда Алонсо говорил о других вариантах, пилот имел  ввиду неудавшееся сотрудничество с Andretti. Эта команда много раз выигрывала «Инди 500» с разными пилотами. В 2017 году именно в составе Andretti Фернандо дебютировал в IndyCar. Но в этот раз команда не смогла предоставить испанцу машину, так как против выступил поставщик двигателей для Andretti, компания Honda. Вместо Алонсо команда пригласила Джеймса Хинчклиффа.

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Новый спонсор Алонсо, Ruoff Mortgage, прежде сотрудничал как раз с Andretti. В 2017 году эта компания выиграла «Инди 500», оплатив участие в гонке Такумы Сато. «Мы более чем воодушевлены возможностью спонсировать такого уважаемого гонщика, – объявил глава компании Марк Мьюзик. – Мы надеемся, что Фернандо сможет завоевать «Тройную корону» автоспорта за рулем машины в цветах Ruoff Mortgage в этом году».

«Тройной короной» называют победы в трех самых престижных гонках на планете: Гран При Монако Формулы 1, «24 часах Ле-Мана» и «Инди 500». Для обладания таким статусом Алонсо не хватает только триумфа в «Инди 500». В своей первой попытке выиграть эту гонку в 2017 году испанец сошел с дистанции на 180 круге из-за взрыва мотора. Во второй попытке в сезоне-2019 Фернандо не смог пройти квалификацию и не был допущен на старт.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап «Инди 500»
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Schmidt Peterson Motorsports , Arrow SPM
Автор Дэвид Малшер

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