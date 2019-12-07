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Алонсо собрался проиграть в «Дакаре», но выиграть «Инди 500»

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Алонсо собрался проиграть в «Дакаре», но выиграть «Инди 500»
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 08:56

По словам двукратного чемпиона Формулы 1, именно победа в «500 милях Индианаполиса» Является для него главной целью этого года.

Фернандо Алонсо не оставил мечты стать победителем гонки «500 миль Индианаполиса» и собрать так называемую «Тройную корону», для которой он уже выигрывал в Гран При Монако и в «24 часах Ле-Мана». В этом году он должен был принять участие в «Инди 500» с McLaren, но не сумел показать нужный результат в квалификации и не вышел на старт гонки.

«В этом году я выиграл все гонки, в которых принимал участие. В "Инди-500" я даже не стартовал, так что это не считается, – пошутил Алонсо на церемонии награждения FIA о своих успехах в WEC. – Было обидно, что мы оказались неготовы. Мы поздно начали, столкнулись с множеством проблем. Я сам попал в аварию в среду перед гонкой. Надеюсь в следующем году мне повезет больше.

Пока я сосредоточен на "Дакаре", но я точно хочу принять участие в "500 миллях Индианаполиса". Я хочу победить там, это сейчас моя главная цель. И я буду максимально готов.

Я не думаю о победе в "Дакаре". Не чувствую себя готовым. Мне не хватает опыта. Вот в "Инди", в "Ле-Мане", в "Дайтоне" я могу бороться за победу. Но в "Дакаре" я вряд ли буду быстрейшим. И все же надеюсь на хороший результат на финише».

Дополнительная информация: Дэвид Малшер

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Об этой статье

Серия Дакар , IndyCar
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Сергей Иванов

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