Алонсо решил расширить программу в IndyCar и не ограничиваться «Инди 500»

Бывший гонщик Формулы 1 Фернандо Алонсо нацелился провести больше гонок в IndyCar. На этой неделе экс-чемпион мира подписал контракт с командой Arrow McLaren SP на выступление в «Инди 500». А теперь испанец захотел не ограничиваться одним этапом, а провести в IndyCar больше заездов.

«Этот вопрос всплывал на переговорах, – рассказал Алонсо. – Кто-то думает, что позднее по ходу сезона у меня появится возможность провести нормальную гонку IndyCar – просто чтобы понять, каково это. Ну и получить дополнительный опыт.

Что касается моих собственных устремлений, то мне бы хотелось попробовать даже до «Инди 500». Это позволит мне лучше подготовиться. Все же, в этом году я не участвую ни в Формуле 1, ни в серии WEC. Мой последней гонкой был «Дакар» – а это совсем другое дело.

Так что одна гонка перед «Инди 500» или просто дополнительные тесты помогли бы мне – даже если это будет стационарный автодром, а не овал. В то же время мне совсем не хочется подвергать риску подготовку машины к «Инди 500». Остаются аспекты, которые мне нужно обсудить с Сэмом [Шмидтом, совладельцем команды], Жилем [де Ферраном, спортивным директором McLaren] и Заком [Брауном, главой McLaren] – у них у всех больше опыта, чем у меня».

За две недели до «Инди 500» в IndyCar пройдет Гран При Индианаполиса. Это более короткая версия, представляющая собой дорожную версию того же автодрома. Конфигурация, которая используется на Гран При Индианаполиса, прежде была задействована на Гран При США Формулы 1 в 2000-2007 годах. В то время Алонсо как раз выступал в Ф1. На вопрос о том, хочет ли Фернандо стартовать именно в гонке в Индианаполисе, испанец ответил: «Шанс есть, но не все зависит от меня».