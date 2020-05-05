Алонсо, Баттон и семикратный чемпион NASCAR поделят болид McLaren

Сразу трое пилотов претендуют на третий болид Arrow McLaren SP-Chevrolet, построенный для IndyCar. Команда готова предоставить одну машину кому-то кроме своих основных пилотов Пато О'Уорда и Оливера Аскью.

Ранее сообщалось, что две гонки за McLaren сможет провести двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо. Он получит машину для выступления на «500 милях Индианаполиса», а также примет участие в Гран При Индианаполиса. Пока об отмене этих планов не сообщалось, однако ранее этапы должны были пройти подряд, теперь же они разнесены во времени – Гран При пройдет 4 июля, а Indy 500 23 августа.

В марте стало известно, что в выступлении за McLaren в IndyCar заинтересован и бывший напарник Алонсо в Ф1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон. Он планировал выступить на трассе «Роуд Америка» 21 июня.

Наконец, провести в этом году тесты за McLaren собирался семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон. Американец намерен уйти из NASCAR в конце этого года, а в IndyCar, скорее всего, дебютирует в сезоне-2021.

Но изменения календаря и сокращение тестовых дней ставит планы всех претендентов на место в команде под сомнение.

«Я поговорил со всеми тремя, всем им нравится IndyCar, все хотят выступить, – сказал босс McLaren Зак Браун в подкасте Motorsport.com. – Но ограничение тестов в этом году все усложняет. Не думаю, что кто-то из них захочет запрыгнуть в машину сразу в пятницу [по ходу этапа]. Они профессионалы и понимаю, что нельзя добиться успеха без нужного количества тестов. Но я не удивлюсь, если один из них, а то и все трое, в какой-то момент окажутся в IndyCar».

Дополнительная информация: Дэвид Малшер