Чемпионат IndyCar представил измененный график на сезон-2020. В обновленном расписании оказалось сразу пять сдвоенных этапов. Так в IndyCar называют случаи, когда в один уик-энд на одной и той же трассе проходят сразу две гонки.

В таком формате уже прошли этапы на «Роуд-Америке» и в Айове в июле. Теперь к ним добавились еще три заезда. Сдвоенными станут гонки на автодроме «Мид-Огайо», на овале «Гейтвей», а также Гран При Урожая, который пройдет на дорожной конфигурации трассы в Индианаполисе.

IndyCar потребовалось увеличить количество стартов, чтобы компенсировать исчезновение других этапов. Дело в том, что одновременно с добавлением трех гонок календарь лишился сразу двух трасс. Калифорнийская «Лагуна-Сека» и орегонский Портленд исчезли из расписания, так как в этих штатах ввели ограничения на проведение публичных мероприятий. Причиной стала усилившаяся пандемия коронавируса.

Еще одной особенностью нового графика стал пустой сентябрь: в этом месяце IndyCar не проведет ни одной гонки. Сезон завершится 25 октября городским этапом по улицам Сент-Питерсберга во Флориде.

Действующий календарь сезона-2020 серии IndyCar

Дата Гонка / трасса Суббота, 6 июня Форт-Уорт / овал в Техасе Суббота, 4 июля Гран При Индианаполиса / дорожная версия трассы в Индианаполисе Суббота, 11 июля « Роуд-Америка » / дорожная трасса в Элкхарт-Лейке, Висконсин Воскресенье, 12 июля « Роуд-Америка » / дорожная трасса в Элкхарт-Лейке, Висконсин Пятница, 17 июля « Айова Спидвей » / овал в Айове Суббота, 18 июля « Айова Спидвей » / овал в Айове Суббота, 8 августа « Мид-Огайо » / автодром с поворотами в Огайо Воскресенье, 9 августа « Мид-Огайо » / автодром с поворотами в Огайо Воскресенье, 23 августа « Инди 500 » Суббота, 29 августа « Гейтвей » / овал в Иллинойсе Воскресенье, 30 августа « Гейтвей » / овал в Иллинойсе Пятница, 2 октября Гран При Урожая / дорожная версия трассы в Индианаполисе Суббота, 3 октября Гран При Урожая / дорожная версия трассы в Индианаполисе Воскресенье, 25 октября Сент-Питерсберг / уличная гонка во Флориде

Ближайший этап IndyCar пройдет в Лексингтоне, штат Огайо. На сдвоенную гонку пустят зрителей, однако им запретят занимать места на трибунах. Болельщики смогут пройти на трассу и наблюдать за заездами из зон свободного размещения.

У каждого посетителя на входе будут проверять температуру; количество билетов, поступивших в продажу, ограничат, чтобы не допустить слишком большое скопление зрителей. Фанатов, которые придут на гонку, обяжут носить маски.