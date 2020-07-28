5 сдвоенных гонок, пустой сентябрь. IndyCar опубликовал новый календарь
Американский чемпионат лишился заездов в Портленде и на «Лагуна-Секе». Зато сразу несколько этапов получили дополнительную гонку
Чемпионат IndyCar представил измененный график на сезон-2020. В обновленном расписании оказалось сразу пять сдвоенных этапов. Так в IndyCar называют случаи, когда в один уик-энд на одной и той же трассе проходят сразу две гонки.
В таком формате уже прошли этапы на «Роуд-Америке» и в Айове в июле. Теперь к ним добавились еще три заезда. Сдвоенными станут гонки на автодроме «Мид-Огайо», на овале «Гейтвей», а также Гран При Урожая, который пройдет на дорожной конфигурации трассы в Индианаполисе.
IndyCar потребовалось увеличить количество стартов, чтобы компенсировать исчезновение других этапов. Дело в том, что одновременно с добавлением трех гонок календарь лишился сразу двух трасс. Калифорнийская «Лагуна-Сека» и орегонский Портленд исчезли из расписания, так как в этих штатах ввели ограничения на проведение публичных мероприятий. Причиной стала усилившаяся пандемия коронавируса.
Еще одной особенностью нового графика стал пустой сентябрь: в этом месяце IndyCar не проведет ни одной гонки. Сезон завершится 25 октября городским этапом по улицам Сент-Питерсберга во Флориде.
Действующий календарь сезона-2020 серии IndyCar
|Дата
|Гонка / трасса
|Суббота, 6 июня
|Форт-Уорт / овал в Техасе
|Суббота, 4 июля
|Гран При Индианаполиса / дорожная версия трассы в Индианаполисе
|Суббота, 11 июля
|«Роуд-Америка» / дорожная трасса в Элкхарт-Лейке, Висконсин
|Воскресенье, 12 июля
|«Роуд-Америка» / дорожная трасса в Элкхарт-Лейке, Висконсин
|Пятница, 17 июля
|«Айова Спидвей» / овал в Айове
|Суббота, 18 июля
|«Айова Спидвей» / овал в Айове
|Суббота, 8 августа
|«Мид-Огайо» / автодром с поворотами в Огайо
|Воскресенье, 9 августа
|«Мид-Огайо» / автодром с поворотами в Огайо
|Воскресенье, 23 августа
|«Инди 500»
|Суббота, 29 августа
|«Гейтвей» / овал в Иллинойсе
|Воскресенье, 30 августа
|«Гейтвей» / овал в Иллинойсе
|Пятница, 2 октября
|Гран При Урожая / дорожная версия трассы в Индианаполисе
|Суббота, 3 октября
|Гран При Урожая / дорожная версия трассы в Индианаполисе
|Воскресенье, 25 октября
|Сент-Питерсберг / уличная гонка во Флориде
Ближайший этап IndyCar пройдет в Лексингтоне, штат Огайо. На сдвоенную гонку пустят зрителей, однако им запретят занимать места на трибунах. Болельщики смогут пройти на трассу и наблюдать за заездами из зон свободного размещения.
У каждого посетителя на входе будут проверять температуру; количество билетов, поступивших в продажу, ограничат, чтобы не допустить слишком большое скопление зрителей. Фанатов, которые придут на гонку, обяжут носить маски.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Автор
|Дэвид Малшер