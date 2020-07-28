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IndyCar / Новость

5 сдвоенных гонок, пустой сентябрь. IndyCar опубликовал новый календарь

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5 сдвоенных гонок, пустой сентябрь. IndyCar опубликовал новый календарь
Автор:
28 июл. 2020 г., 15:38

Американский чемпионат лишился заездов в Портленде и на «Лагуна-Секе». Зато сразу несколько этапов получили дополнительную гонку

Чемпионат IndyCar представил измененный график на сезон-2020. В обновленном расписании оказалось сразу пять сдвоенных этапов. Так в IndyCar называют случаи, когда в один уик-энд на одной и той же трассе проходят сразу две гонки.

В таком формате уже прошли этапы на «Роуд-Америке» и в Айове в июле. Теперь к ним добавились еще три заезда. Сдвоенными станут гонки на автодроме «Мид-Огайо», на овале «Гейтвей», а также Гран При Урожая, который пройдет на дорожной конфигурации трассы в Индианаполисе.

IndyCar потребовалось увеличить количество стартов, чтобы компенсировать исчезновение других этапов. Дело в том, что одновременно с добавлением трех гонок календарь лишился сразу двух трасс. Калифорнийская «Лагуна-Сека» и орегонский Портленд исчезли из расписания, так как в этих штатах ввели ограничения на проведение публичных мероприятий. Причиной стала усилившаяся пандемия коронавируса.

Еще одной особенностью нового графика стал пустой сентябрь: в этом месяце IndyCar не проведет ни одной гонки. Сезон завершится 25 октября городским этапом по улицам Сент-Питерсберга во Флориде.

Действующий календарь сезона-2020 серии IndyCar

Дата Гонка / трасса
Суббота, 6 июня Форт-Уорт / овал в Техасе
Суббота, 4 июля Гран При Индианаполиса / дорожная версия трассы в Индианаполисе
Суббота, 11 июля «Роуд-Америка» / дорожная трасса в Элкхарт-Лейке, Висконсин
Воскресенье, 12 июля «Роуд-Америка» / дорожная трасса в Элкхарт-Лейке, Висконсин
Пятница, 17 июля «Айова Спидвей» / овал в Айове
Суббота, 18 июля «Айова Спидвей» / овал в Айове
Суббота, 8 августа «Мид-Огайо» / автодром с поворотами в Огайо
Воскресенье, 9 августа «Мид-Огайо» / автодром с поворотами в Огайо 
Воскресенье, 23 августа «Инди 500»
Суббота, 29 августа «Гейтвей» / овал в Иллинойсе
Воскресенье, 30 августа «Гейтвей» / овал в Иллинойсе
Пятница, 2 октября Гран При Урожая / дорожная версия трассы в Индианаполисе
Суббота, 3 октября Гран При Урожая / дорожная версия трассы в Индианаполисе
Воскресенье, 25 октября Сент-Питерсберг / уличная гонка во Флориде

Ближайший этап IndyCar пройдет в Лексингтоне, штат Огайо. На сдвоенную гонку пустят зрителей, однако им запретят занимать места на трибунах. Болельщики смогут пройти на трассу и наблюдать за заездами из зон свободного размещения.

У каждого посетителя на входе будут проверять температуру; количество билетов, поступивших в продажу, ограничат, чтобы не допустить слишком большое скопление зрителей. Фанатов, которые придут на гонку, обяжут носить маски.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Автор Дэвид Малшер

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