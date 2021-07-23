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IndyCar Новость

4-кратный победитель «Инди-500» вернется в indyCar после паузы в 4 года

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, главный редактор

Четырехкратный вице-чемпион американской серии получит еще один шанс выиграть титул (а также стать единоличным рекордсменом по победам в самой знаменитой гонке)

4-кратный победитель «Инди-500» вернется в indyCar после паузы в 4 года

Элио Кастроневес в следующем году проведет полный сезон в серии IndyCar. 46-летний бразилец будет выступать за команду Meyer Shank Racing, где заменит британца Джека Харви. Такиим образом, гонщик вновь станет постоянным участником чемпионата после паузы, длившейся четыре сезона.

Кастроневес был одним из лидеров IndyCar в двухтысячных годах, выступая за команду Penske. За 20 лет пилот выиграл больше 30-ти гонок (включая три победы в гонке «500 миль Индианаполиса») и четырежды становился вице-чемпионом. 

В конце 2017 года бразилец прекратил постоянное участие в чемпионате и выходил на старт лишь на этапах в Индианаполисе, то есть один-два раза в год. В этом году такое выступление принесло гонщику четвертую победу в «Инди-500». Таким образом, Кастроневес делит рекорд по количеству успехов в самой знаменитой гонке Америки с тремя другими пилотами (Эй Джеем Фойтом, Элом Анзером-старшим и Риком Мирсом). И в теории уже в следующем году может стать единоличным рекордсменом.

В этом году Кастроневес проведет в составе Meyer Shank Racing еще 5 гонок, ближайшая из которых состоится 11 августа в Нэшвилле.

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Грожан набрался храбрости стартовать в гонке IndyCar на овале

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Грожан набрался храбрости стартовать в гонке IndyCar на овале
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