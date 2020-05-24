10 знаменитых эпизодов самой грандиозной гонки США

10-е место. 1985 год. Салливан вылетает и выигрывает 1 / 10 Фотограф: Пресс-служба IndyCar Знаменитый Марио Андретти четырежды выигрывал чемпионат индикаров – а вот в самой знаменитой гонке этой серии побеждал лишь однажды. И поэтому даже в 45 лет выходил на старт с отчаянным желанием опередить всех соперников. В 1985 году Андретти приехал в Индиану действующим чемпионом и победителем первой гонки нового сезона. «Инди 500» была вторым этапом. Никто не удивился, что именно Марио был самым сильным участником в первой половине гонки. Роль ближайшего преследователя играл Дэнни Салливан. В свои 35 лет уроженец Кентукки и бывший пилот Формулы 1 проводил в индикарах всего второй полный сезон против пятнадцатого у Андретти – но выступал за знаменитую команду Penske. К тому же, Рик Мирс, который до этого был лидером коллектива, годом ранее попал в тяжелую аварию и в новом сезоне выступал на неполном расписании. В Индианаполисе Мирс вышел на старт, но скорее играл роль играющего тренера, чем претендовал на победу. Именно Мирс поделился с напарником нюансами настройки, при помощи которых по ходу гонки машина становилась все быстрее и быстрее. И на 120-м из традиционных 200 кругов Салливан почувствовал себя достаточно быстрым, чтобы атаковать лидера. Нырнув внутрь в первом повороте, пилот Penske попал на пыльную обочину и потерял контроль над машиной. Как автомобиль под номером 5 не врезался в стену или в болид соперника – до сих пор не может объяснить ни один из дуэлянтов. Казалось бы, после такого промаха Салливан неизбежно станет осторожнее. Но уже спустя 20 кругов гонщик Penske опередил Андретти и никому не уступил лидерства до самого финиша. В табели о рангах американского автоспорта Марио Андретти находится, естественно, гораздо выше Салливана. Однако количество побед в «Инди 500» у них так и осталось одинаковым – по одной.

9-е место. 2011 год. Счастье новичка было так близко 2 / 10 Фотограф: Майкл Левитт / Motorsport Images В тот день события на трассе спутали карты многим быстрым пилотам. Вместо борьбы за победу многие фавориты вроде Скотта Диксона или Дарио Франкитти на последних кругах занимались отчаянной экономией топлива. А на первой позиции оказался Джей-Ар Хильдебранд, который в 23 года проводил всего седьмую гонку в IndyCar. Для новичка чемпионата это была первая «Инди-500» в карьере. Калифорниец выступал за команду Panther Racing, чьи пилоты в трех предыдущих «Инди-500» финишировали вторыми. Дэн Уэлдон, занимавший второе место, был гораздо опытнее лидера – но отставал слишком сильно, чтобы вступить в борьбу. Победа Хильдебранда казалась решенным делом, когда на последнем круге между третьим и четвертым поворотом при обгоне кругового гонщик съехал с накатанной траектории. Съехал не так и сильно – но этого хватило, чтобы в последнем повороте машина по касательной зацепила стену. Так Уэлдон одержал свою вторую победу в «Инди 500», пролидировав всего четверть круга. А Хильдебранд, доехав до финиша на трех колесах, принес Panther Racing четвертое подряд второе место в Индианаполисе. Уэлдон вскоре погиб, а Хильдебранд больше ни разу не был так близок к победе в «Инди 500».

8-е место. 1987 год. Главный экспонат 3 / 10 Фотограф: Пресс-служба IndyCar Еще одна «Инди-500», которую мог выиграть, но не выиграл Марио Андретти, состоялась в 1987 году. Из первых 177-ми кругов чемпион Формулы 1 пролидировал 170, но поломка клапанной пружины заставила его попрощаться с мыслью о победе. Лидерство перехватил Роберто Герреро – но колумбиец ехал на поврежденной машине. Ранее прямо ему на траекторию выкатилось колесо, отвалившееся от другого автомобиля. Столкновение оказалось не слишком страшным, но от удара нарушилась герметичность системы сцепления. Сцепление стало капризничать – и на последнем пит-стопе Герреро дважды глох при попытке тронуться. С третьего раза он смог вернуться в гонку – но только на втором месте. Эл Анзер-старший, который стал лидером благодаря проблемам Герреро, вообще-то был достойным кандидатом в победители – до этого он побеждал в Индианаполисе трижды. Однако, став чемпионом в 1985 году, Анзер стал выступать лишь эпизодически. И на «Инди-500» 1987 года его поначалу даже не заявили. Гонщик попал в списки участников, лишь когда один из пилотов Penske угодил в тяжелую аварию на тренировках. А машину, на которой Анзер в итоге отправился в бой, изначально привезли в Индианаполис в рекламных целях – на протяжении нескольких недель она должна была стоять в лобби одного из престижных отелей Индианаполиса. В результате в лобби оказалось на одну гоночную машину меньше, а у Анзера-старшего – на одну победу в «Инди 500» больше.

7-е место. 2006 год. Последний аккорд Хорниша 4 / 10 Марко Андретти – внук чемпиона Формулы 1 – тоже имел неплохие шансы выиграть свою первую же «Инди 500». Когда желтые флаги в финальной части гонки сыграли американцу на руку, ему было всего 19 лет. И жажда победы у самого младшего Андретти была так велика, что в конце предпоследнего круга он очень жестко блокировал атаку ехавшего следом Сэма Хорниша на Penske. Но не зря Хорниш в те годы был лидером индикаров. Позже Сэм похоронил свою карьеру в NASCAR, но в 2006-м Сэм был на пике формы. Он не ослабил хватку и остался на хвосте у соперника. Причем держался в слипстриме до выхода из последнего поворота гонки – и только потом пошел в новую атаку. И в итоге пересек финишную линию на 0,06 с раньше Андретти. В том же году Хорниш выиграл третий и последний титул в IRL. Это был прощальный аккорд знаменитого гонщика: после сезона-2006 карьера Сэма пошла под уклон.

6-е место. 1961 год. Фойт и Сакс играют в поддавки 5 / 10 Фотограф: Пресс-служба IndyCar В том сезоне машина Эй-Джея Фойта, который еще не стал легендой мирового автоспорта, не могла похвастаться выдающимся темпом. Поэтому пилот весьма удивился, когда ближе к концу гонки он с неожиданной легкостью догнал стартовавшего с поула и возглавлявшего пелотон Эдди Сакса. Однако вскоре все разъяснила появившаяся у боксов табличка «Мало топлива». Механики ошиблись в расчетах и на последнем пит-стопе залили в бак меньше топлива, чем требовалось. Причиной неожиданно хорошего темпа была малая масса машины. Расплачиваться за высокую скорость пришлось лишним пит-стопом за 15 кругов до финиша. Фойт выехал из боксов, ругаясь на чем свет стоит и уже не надеясь выиграть. Однако за четыре круга на машине лидера начала разрушаться одна из шин – видимо, Сакс чересчур агрессивно пилотировал автомобиль при езде с полным баком. Теперь в боксы отправился уже Сакс – а Фойт помчался к первому из четырех триумфов в «Инди 500».

5-е место. 2014 год. Чехарда Хантер-Рея и Кастроневеса 6 / 10 Хелио Кастроневес – это Стирлинг Мосс мира индикаров. Невероятно быстрый бразилец трижды выигрывал «Инди 500», но так ни разу и не стал чемпионом регулярного сезона IndyCar. Разумеется, в Индианаполисе Кастроневес не только выигрывал. В 2003 году Хелио уступил Жилю де Феррану 0,23 с. Но даже такой разрыв кажется гигантским по сравнению с тем, что был зафиксирован в сезоне-2014. На последних кругах «Инди 500» Кастроневес, выступавший за команду Penske, и Райан Хантер-Рэй из Andretti несколько раз обгоняли друг друга – и прекрасно прочувствовали, как нюансы прохождения одного поворота влияют на скорость во всех остальных. Более того – решающую атаку соперника в первом повороте последнего круга Кастроневес, по общему мнению, пропустил из-за того, что не пропустил атаку в том же самом месте кругом раньше. Мол, бразилец слишком агрессивно защищался от атаки – и в итоге не добирал скорости по ходу всего следующего круга. На последнем круге у Кастроневеса не было шансов на результативную атаку – однако в списке «с блеском проигранных» гонок появилась еще одна: разрыв на финише составил 0,06 секунды.

4-е место. 1992 год. Кто был никем, тот почти стал победителем 7 / 10 Фотограф: Indianapolis Motor Speedway Когда в прошлом году Фернандо Алонсо не смог пройти квалификацию перед «Инди 500», активно обсуждался вариант, при котором испанцу просто купили бы место на решетке – у одного из гонщиков, заслуживших право стартовать. McLaren в итоге на это не пошел, но если и пошел бы, в Америке его вряд ли стали бы его критиковать. К примеру, в 1992 году Скотт Гудьир не прошел квалификацию и попал на старт, «отобрав» машину у товарища по команде. Правда, это обеспечило только последнее, 33-е место. И вряд ли боссы коллектива Walker Racing испытывали муки совести, когда ближе к финишу Гудьир оказался одним из претендентов на победу. До этого произошло немало неприятных событий. На тренировках погиб молодой пилот Хови Марчело, а трехкратный чемпион Формулы 1 Нельсон Пике получил травмы. Роберто Герреро, которого неполадки со сцеплением лишили победы в 1987 году, на этот раз выиграл квалификацию – но не добрался даже до старта, врезавшись в отбойник на прогревочном круге. Очередную неудачу потерпел представитель клана Андретти. Майкл Андретти (сын Марио, отец Марко, владелец команды Andretti Autosport) лидировал 160 кругов и возглавлял пелотон, когда за 10 кругов до финиша вышел из строя топливный насос. После этого борьбу за победу повели Гудьир и Эл Ансер-младший, сын победителя гонки 1987 года. Ансер выиграл с отрывом в 0,043 секунды. Успех пилота не удивил – к этому моменту он один раз стал чемпионом и еще пять раз призером серии. Неожиданным был успех машины марки Galmer. Вы о ней не слышали? Ничего удивительного: одноименная американская компания начала строить индикары в том самом 1992 году – и в том же году закончила. Причем решение свернуть программу было принято утром накануне «Инди 500». Машины Galmer приняли участие в 19 гонках и выиграли две из них – включая победу в самой знаменитой гонке Америки.

3-е место. 1991 год. Битва поколений 8 / 10 Фотограф: Indianapolis Motor Speedway В 1985 году, с которого мы начали этот рассказ, Рик Мирс стартовал меньше чем в половине гонок. Но вскоре он вернулся в число постоянных участников чемпионата и оставался в нем до 1991 года включительно. Серьезная авария в квалификации не помешала Мирсу завоевать очередной, уже шестой – и рекордный – поул. Однако в гонке первую скрипку играл Майкл Андретти: представитель второго поколения знаменитой династии в 28 лет (на 11 меньше, чем Мирсу) был в расцвете спортивной формы. Именно в том году Майкл завоевал свой единственный титул в IndyCar. Когда на 171-м круге лидирующую группу из-за поломки покинул Эмерсон Фиттипальди, список претендентов на победу свелся к двум именам – Мирс и Андретти. Это была схватка двух знаменитых фамилий, двух знаменитых команд Penske и Newman-Haas – и двух поколений американских гонщиков. Андретти сделал все что мог. Он обогнал соперника по внешнему радиусу первого поворота, хотя его шины были изношены сильнее, чем у соперника, и не успели толком прогреться. Под ним даже не сломался автомобиль, как это раньше не раз случалось и с самим Майклом, и с его знаменитым отцом. Однако первым на финише был Мирс.

2-е место. 1960 год. Стратегические игры Уорда и Раттмана 9 / 10 Фотограф: Пресс-служба IndyCar Вопрос сохранения шин был всегда актуален на овальной трассе с ее высокими скоростями и большими боковыми перегрузками. Поэтому ни Трой Раттман, ни Кен Уорд, лидировавшие во второй части гонки 1960 года, не особо хотели отрываться от соперника. Периодически они даже сбрасывали темп и давали оппоненту выйти вперед. В итоге за вторую половину гонки обладатель первой позиции менялся 14 раз. Шины лидеры берегли не зря. Ближе к финишу обоих стал нагонять Джонни Томпсон – и обоим пришлось взвинтить темп. Это не прошло даром: Уорд вскоре заметил, что одна из его покрышек начинает сдавать. Кен сбросил ход, позволив Раттману (на фото) победить.