Видео: Судьбу победы в «24 часах Дайтоны» решил фотофиниш
Разница между двумя лучшими экипажами в зачете LMP2 после целых суток борьбы составила 0,016 секунды
Марафон в Дайтоне по традиции прошел в конце января, собрав на старте множество сильных пилотов с обеих сторон Атлантики. Именно в этой гонке состоялся дебют новых прототипов Porsche 963 и BMW M Hybrid V8.
В квалификации экс-пилот Sauber F1 Фелипе Наср принес Porsche второй результат, но в гонке немецкие бренды оказались неконкурентоспособны и откатились далеко назад из-за технических проблем.
Победителями стали гонщики на прототипе Acura: Элио Кастроневес, Симон Пажено, Колин Браун и Том Бломквист.
Самым же ярким моментом всех суток стоит признать невероятный финиш в зачете LMP2, когда на самом последнем круге Джеймс Аллен смог обогнать лидировавшего Бена Хенли и принести своему экипажу победу с разницей в 0,016 секунды.
«Я даже не ожидал, что смогу атаковать, – рассказал Аллен после финиша. – На предпоследнем круге мне казалось, что даже пытаться не стоит – это был бы безумный риск. Но у меня была хорошая скорость на прямых.
Так что на последнем круге, начиная разгон к финишному флагу, я даже не дышал. Это было что-то невероятное. Ничего подобного никогда не было прежде в моей карьере – и едва ли случится в будущем. Это просто потрясающее ощущение».
Вот видео с фотофинишем в зачете LMP2:
Дополнительная информация: Джейми Кляйн
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