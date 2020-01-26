Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Четвертый день в процессе . . .
Отчет о последней сессии Свежие результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IMSA / «24 часа Дайтоны» / Отчет о гонке

Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки

Поделились
Комментарии
Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Марио Фрицше
26 янв. 2020 г., 08:05

После 12 часов борьбы первую позицию занимают гонщики команды JDC-Miller MotorSports, но в лидирующем круге остаются шесть экипажей.

Три последних марафона в Дайтоне остались за прототипами Cadillac – и в 2020-м, когда знаменитая гонка проходит в 58-й раз, именно эта техника с «атмосферным» мотором V8 объемом 5,5 литра вновь выглядит предпочтительнее других. По итогам 12 часов борьбы экипажи на Cadillac занимают три первых позиции. 

Лидирует на экваторе гонки команда JDC-Miller, в состав которой входят Себастьен Бурде, Лоик Дюваль, Тристан Вотье и Жуан Барбоза. Она уже одерживала победу в 2018-м, но от тогдашнего экипажа сейчас остался только Барбоза.

Прошлогодние триумфаторы из Wayne Taylor Racing (ван дер Занде / Бриско / Диксон / Кобаяши) лидировали после трех часов, но Камуи Кобаяши превысил скорость на пит-лейне, и после штрафа Cadillac под №10 утратил лидерство. 

Вскоре после этого в споре за позицию столкнулись Элио Кастроневес (Penske-Acura) и Гарри Тинкнелл (Joest-Mazda). Бразилец обвинил соперника в аварии, а механикам Acura удалось отремонтировать машину и вернуть ее в гонку с отставанием в 20 кругов. 

 

С наступлением сумерек Ренгер ван дер Занде вернул своему экипажу лидерство, но Райан Бриско после очередного пит-стопа ошибся на торможении на непрогретых шинах и вылетел с трассы. 

Ненадолго вперед вышли стартовавшие с поула гонщики Joest-Mazda под №77, однако пилот этого экипажа Тристан Нуньес провел обгон под желтыми флагами и был наказан проездом по пит-лейну. С этого момента на первой позиции и утвердились представители JDC-Miller.

Гонщики Wayne Taylor Racing идут вторыми, тройку замыкает еще один Cadillac – команды Action Express Racing (Конвей / Наср / Дерани / Альбукерке).

В зачете GT гонка проходит в острейшем соперничестве Porsche и BMW. Поначалу преимуществом владела первая из немецких марок, ее экипажи занимали две первых позиции. Однако затем соперничество обострилось, и лидерство многократно переходило из рук в руки.

 

Ferrari, представленная в Дайтоне единственным экипажем команды Risi Competizione, смогла ощутимо прибавить с наступлением темноты и не так сильно отстает от соперников, да и темп Corvette не позволяет списывать их со счетов. Правда, одна машина американской команды потеряла 80 кругов из-за утечки в топливной системе, а вторая столкнулась с круговым экипажем. 

Также сильно отстала и вторая BMW – ремонт в электросистеме занял 13 кругов. 

В классе GTD впереди Lamborghini команды Paul Miller, которую преследует Audi от WRT и Ferrari от Scuderia Corsa. Вся первая десятка держится очень плотно. 

Из пяти классических европейских прототипов LMP2 быстрее всех пока ORECA команды PR1. Ее гонщики почти круг выигрывают у DragonSpeed и более пяти у всех остальных. 

За 12 часов гонка трижды прерывалась желтыми флагами, причем в двух первых случаях аварии, вызвавшие их, приводили к сходу экипажей Aston Martin – таким образом, команда потеряла обе свои машины. В третий раз причиной желтых флагов стала остановка Lamborgnini женского экипажа (Кальдерон / Фрей / Нильсен / Легг) из-за проблем в топливной системе. 

Так как большую часть времени гонка шла в нормальном режиме, а прогноз на вторую половину дистанции исключает вероятность дождя, велик шанс, что будет побит абсолютный рекорд «Дайтоны» по числу кругов – в 2018 году победитель проехали по трассе 808 раз.

Читайте также:

Следующая новость
WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года

Предыдущая новость

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IMSA
Этап «24 часа Дайтоны»
Пилоты Лоик Дюваль
Команды JDC/Miller Motorsports
Автор Александр Кабановский

IMSA Следующая сессия

«24 часа Дайтоны»

«24 часа Дайтоны»

22 янв. - 26 янв.
Гонка Старт через
13 Часов
:
48 Минут
:
03 Секунд

Самое читаемое

1
Дакар

Мотоциклист Эдвин Стравер скончался после аварии в «Дакаре»

2
Формула 1

«Я послал Брауна угостить его пивом». Бывший босс Mercedes о возвращении Шумахера в Ф1

3
Формула 1

Монтойя ждет от сына дуэли с Шумахером-младшим

50мин
4
Дакар

Голландский мотогонщик получил тяжелые травмы в «Дакаре»

5
Формула 1

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

Последние видео

Corvette C8.R: дебют на треке 01:44
IMSA

Corvette C8.R: дебют на треке

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса 01:34
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди 03:18
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди

«24 часа Дайтоны» 2019 года: старт 01:02
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: старт

Sights & Sounds: «24 часа Дайтоны» 1990 года 02:00
IMSA

Sights & Sounds: «24 часа Дайтоны» 1990 года

Самое важное:

Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки
IMSA

Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года
WEC

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года

«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года
WEC

«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года

Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска
Auto

Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска

Ньюи выступит за DragonSpeed в «24 часах Дайтоны»
IMSA

Ньюи выступит за DragonSpeed в «24 часах Дайтоны»

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.