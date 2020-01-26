Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки

Три последних марафона в Дайтоне остались за прототипами Cadillac – и в 2020-м, когда знаменитая гонка проходит в 58-й раз, именно эта техника с «атмосферным» мотором V8 объемом 5,5 литра вновь выглядит предпочтительнее других. По итогам 12 часов борьбы экипажи на Cadillac занимают три первых позиции.

Лидирует на экваторе гонки команда JDC-Miller, в состав которой входят Себастьен Бурде, Лоик Дюваль, Тристан Вотье и Жуан Барбоза. Она уже одерживала победу в 2018-м, но от тогдашнего экипажа сейчас остался только Барбоза.

Прошлогодние триумфаторы из Wayne Taylor Racing (ван дер Занде / Бриско / Диксон / Кобаяши) лидировали после трех часов, но Камуи Кобаяши превысил скорость на пит-лейне, и после штрафа Cadillac под №10 утратил лидерство.

Вскоре после этого в споре за позицию столкнулись Элио Кастроневес (Penske-Acura) и Гарри Тинкнелл (Joest-Mazda). Бразилец обвинил соперника в аварии, а механикам Acura удалось отремонтировать машину и вернуть ее в гонку с отставанием в 20 кругов.

С наступлением сумерек Ренгер ван дер Занде вернул своему экипажу лидерство, но Райан Бриско после очередного пит-стопа ошибся на торможении на непрогретых шинах и вылетел с трассы.

Ненадолго вперед вышли стартовавшие с поула гонщики Joest-Mazda под №77, однако пилот этого экипажа Тристан Нуньес провел обгон под желтыми флагами и был наказан проездом по пит-лейну. С этого момента на первой позиции и утвердились представители JDC-Miller.

Гонщики Wayne Taylor Racing идут вторыми, тройку замыкает еще один Cadillac – команды Action Express Racing (Конвей / Наср / Дерани / Альбукерке).

В зачете GT гонка проходит в острейшем соперничестве Porsche и BMW. Поначалу преимуществом владела первая из немецких марок, ее экипажи занимали две первых позиции. Однако затем соперничество обострилось, и лидерство многократно переходило из рук в руки.

Ferrari, представленная в Дайтоне единственным экипажем команды Risi Competizione, смогла ощутимо прибавить с наступлением темноты и не так сильно отстает от соперников, да и темп Corvette не позволяет списывать их со счетов. Правда, одна машина американской команды потеряла 80 кругов из-за утечки в топливной системе, а вторая столкнулась с круговым экипажем.

Также сильно отстала и вторая BMW – ремонт в электросистеме занял 13 кругов.

В классе GTD впереди Lamborghini команды Paul Miller, которую преследует Audi от WRT и Ferrari от Scuderia Corsa. Вся первая десятка держится очень плотно.

Из пяти классических европейских прототипов LMP2 быстрее всех пока ORECA команды PR1. Ее гонщики почти круг выигрывают у DragonSpeed и более пяти у всех остальных.

За 12 часов гонка трижды прерывалась желтыми флагами, причем в двух первых случаях аварии, вызвавшие их, приводили к сходу экипажей Aston Martin – таким образом, команда потеряла обе свои машины. В третий раз причиной желтых флагов стала остановка Lamborgnini женского экипажа (Кальдерон / Фрей / Нильсен / Легг) из-за проблем в топливной системе.

Так как большую часть времени гонка шла в нормальном режиме, а прогноз на вторую половину дистанции исключает вероятность дождя, велик шанс, что будет побит абсолютный рекорд «Дайтоны» по числу кругов – в 2018 году победитель проехали по трассе 808 раз.



