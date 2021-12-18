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Раст выступит за G-Drive Racing в «24 часах Дайтоны»

Автор:
, журналист

Трехкратный чемпион DTM вернется в российскую команду и выступит в январском суточном марафоне

Раст выступит за G-Drive Racing в «24 часах Дайтоны»

С будущего года команда G-Drive Racing вернется в чемпионат мира WEC, а также дебютирует в суточной гонке в Дайтоне – об этом стало известно еще в конце ноября. Теперь стали известны подробности американской части программы. 

Подтвердились слухи о том, что коллектив выставит в Дайтоне два прототипа ORECA 07 категории LMP2 при поддержке Algarve Pro Racing. При этом Романа Русинова за рулем, несмотря на обтекаемые осенние заявления, все же не будет. 

Одну машину будут пилотировать Рене Раст, который прежде уже выступал за G-Drive Racing в 2016 году, экс-пилот IndyCar Эд Джонс, выступавший прежде в Ф3 Оливер Расмуссен и джентльмен-драйвер Франсуа Эриа. 

Вторую доверят ветерану Ф2 Луке Гьотто, победителю гонок ELMS Джеймсу Аллену, 17-летнему формулисту Теймену ван дер Хелму и местному гонщику Джону Фальбу. Лишь последний выступал за россиян в прошлом сезоне, завоевав титул в «любительском» зачете ELMS.

Победители этапа WEC в Бахрейне, 2016 год: Oreca 05 Nissan №26 команды G-Drive Racing – Роман Русинов, Алекс Брандл, Рене Раст

Победители этапа WEC в Бахрейне, 2016 год: Oreca 05 Nissan №26 команды G-Drive Racing – Роман Русинов, Алекс Брандл, Рене Раст

Фото: Vision Sport Agency

Роман Русинов, который со следующего года прекратит выступления в качестве пилота и сосредоточится на управлении проектом, отметил: «Мы продолжаем активную подготовку к сезону-2022, который будет для нашей команды очень насыщенным. Он начнется с суточного марафона в Дайтоне.

На места в двух наших экипажах было много претендентов – G-Drive Racing является самой успешной командой в классе LMP2, поэтому интерес к ней высокий. Мы очень тщательно подошли к выбору пилотов, и, считаю, собрали оптимальный состав, который является сплавом опыта и молодости.

Особенно я рад возвращению в нашу команду моего друга и коллеги Рене Раста, который имеет успешный опыт выступлений в Дайтоне, где он дважды выигрывал в классе GT и становился призером в LMP2. Наша цель – стать сильнейшими среди сильнейших».

Соперниками G-Drive Racing в классе LMP2 станут представители United Autosports, DragonSpeed, Racing Team Nederland и High Class Racing. Гонка пройдет в последний уик-энд января. 

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