Главные события
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая
IMSA / 24 часа Дайтоны / Новость

Пилот с коронавирусом выиграл престижную гонку. Это случилось впервые с начала пандемии

Поделились
Комментарии
Пилот с коронавирусом выиграл престижную гонку. Это случилось впервые с начала пандемии
Автор:
, Главный редактор

Испанского гонщика допустили на старт – но примерно после трети гонки выяснилось, что он у него COVID. Как так могло получиться?

Одними из победителей гонки «24 часа Дайтоны» стали пилоты заводской команды Corvette Racing, выступавшие на автомобиле Chevrolet Corvette. Джордан Тейлор, Ники Катсбург и Антонио Гарсия стали лучшими среди экипажей, выступавших на автомобилях категории GT.

Однако внимательно наблюдавшие за гонкой журналисты и зрители отметили, что Гарсия не садился за руль в течение добрых двух третей гонки. Позже пилот не появился на церемонии награждения.

Подиум класса GTLM: в центре Джордан Тейлор и Ники Катсбург

Подиум класса GTLM: в центре Джордан Тейлор и Ники Катсбург

Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Непосредственно по ходу заезда представители команды никак не комментировали отсутствие испанца за рулем болида – и только через некоторое время после финиша было объявлено, что участие Гарсии в гонке было прекращено из-за позитивного теста на коронавирус.

Как же получилось, что при весьма строгих мерах контроля зараженный вирусом человек оказался в паддоке знаменитой гонки? Дело в том, что ранее тест, сделанный гонщиком по прибытии в США, дал отрицательный результат. А наличие вируса в организме испанца выявил тест, который Гарсия сдал позже для возвращения на родину. В теории ознакомиться с его результатами команда могла и после завершения гонки – но не стала откладывать это действие на несколько часов.

Таким образом, успех Гарсии на «Дайтоне» стал первым прецедентом победы в гонке человека, в организме которого по ходу соревнований присутствовал коронавирус.

Читайте также:

Примечательно, что вирус был диагностирован у пилота уже во второй раз. В первый это случилось в конце декабря, когда Гарсия находился в Испании. По словам пилота, заболевание протекало бессимптомно, гонщик отбыл необходимый период самоизоляции и 8 января сдал тест, результат которого оказался отрицательным.

Антонио Гарсия

Антонио Гарсия

Фото: Richard Dole / Motorsport Images

Кубица выступит в «24 часах Дайтоны» за рулем спортпрототипа

Предыдущая новость

Кубица выступит в «24 часах Дайтоны» за рулем спортпрототипа
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IMSA
Этап 24 часа Дайтоны
Пилоты Антонио Гарсия
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Джордан: Командам Формулы 1 не нужны Деннисы и Уильямсы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джордан: Командам Формулы 1 не нужны Деннисы и Уильямсы

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар
Формула 1 Формула 1 / Новость

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар

Хэмилтон: Сенна – как и я – был один против целой системы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Сенна – как и я – был один против целой системы

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Red Bull показала ливрею машины Элбона в DTM
DTM DTM / Новость

Red Bull показала ливрею машины Элбона в DTM

Пилот с коронавирусом выиграл престижную гонку. Это случилось впервые с начала пандемии
IMSA IMSA / Новость

Пилот с коронавирусом выиграл престижную гонку. Это случилось впервые с начала пандемии

Самое важное:

Пилот с коронавирусом выиграл престижную гонку. Это случилось впервые с начала пандемии
IMSA IMSA / Новость

Пилот с коронавирусом выиграл престижную гонку. Это случилось впервые с начала пандемии

Кубица выступит в «24 часах Дайтоны» за рулем спортпрототипа
IMSA IMSA / Новость

Кубица выступит в «24 часах Дайтоны» за рулем спортпрототипа

Porsche вернется в Ле-Ман с прототипом LMDh в 2023 году
Статья с видео
WEC WEC / Новость

Porsche вернется в Ле-Ман с прототипом LMDh в 2023 году

Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA
IMSA IMSA / Новость

Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

1дн
2
Формула 1

Джордан: Командам Формулы 1 не нужны Деннисы и Уильямсы

3
Формула 1

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

6дн
4
Формула 1

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар

5
Формула 1

Хэмилтон: Сенна – как и я – был один против целой системы

Самое важное:

Пилот с коронавирусом выиграл престижную гонку. Это случилось впервые с начала пандемии

Пилот с коронавирусом выиграл престижную гонку. Это случилось впервые с начала пандемии

IMSA
57мин
Кубица выступит в «24 часах Дайтоны» за рулем спортпрототипа

Кубица выступит в «24 часах Дайтоны» за рулем спортпрототипа

IMSA
7 янв. 2021 г.
Porsche вернется в Ле-Ман с прототипом LMDh в 2023 году

Porsche вернется в Ле-Ман с прототипом LMDh в 2023 году

WEC
16 дек. 2020 г.
Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA

Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA

IMSA
26 нояб. 2020 г.
Гоночный босс BMW ушел в отставку

Гоночный босс BMW ушел в отставку

DTM
16 окт. 2020 г.

Последние видео

Рождение Lamborghini Squadra Corse 04:49
IMSA
8 мар. 2020 г.

Рождение Lamborghini Squadra Corse

Как Porsche взяла двойной подиум в «24 часах Дайтоны» 02:19
IMSA
6 февр. 2020 г.

Как Porsche взяла двойной подиум в «24 часах Дайтоны»

Corvette C8.R: дебют на треке 01:44
IMSA
17 нояб. 2019 г.

Corvette C8.R: дебют на треке

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса 01:34
IMSA
28 янв. 2019 г.

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди 03:18
IMSA
28 янв. 2019 г.

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.