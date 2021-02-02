Одними из победителей гонки «24 часа Дайтоны» стали пилоты заводской команды Corvette Racing, выступавшие на автомобиле Chevrolet Corvette. Джордан Тейлор, Ники Катсбург и Антонио Гарсия стали лучшими среди экипажей, выступавших на автомобилях категории GT.

Однако внимательно наблюдавшие за гонкой журналисты и зрители отметили, что Гарсия не садился за руль в течение добрых двух третей гонки. Позже пилот не появился на церемонии награждения.

Подиум класса GTLM: в центре Джордан Тейлор и Ники Катсбург Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Непосредственно по ходу заезда представители команды никак не комментировали отсутствие испанца за рулем болида – и только через некоторое время после финиша было объявлено, что участие Гарсии в гонке было прекращено из-за позитивного теста на коронавирус.

Как же получилось, что при весьма строгих мерах контроля зараженный вирусом человек оказался в паддоке знаменитой гонки? Дело в том, что ранее тест, сделанный гонщиком по прибытии в США, дал отрицательный результат. А наличие вируса в организме испанца выявил тест, который Гарсия сдал позже для возвращения на родину. В теории ознакомиться с его результатами команда могла и после завершения гонки – но не стала откладывать это действие на несколько часов.

Таким образом, успех Гарсии на «Дайтоне» стал первым прецедентом победы в гонке человека, в организме которого по ходу соревнований присутствовал коронавирус.

Примечательно, что вирус был диагностирован у пилота уже во второй раз. В первый это случилось в конце декабря, когда Гарсия находился в Испании. По словам пилота, заболевание протекало бессимптомно, гонщик отбыл необходимый период самоизоляции и 8 января сдал тест, результат которого оказался отрицательным.