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IMSA / Новость

Ньюи выступит за DragonSpeed в «24 часах Дайтоны»

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Ньюи выступит за DragonSpeed в «24 часах Дайтоны»
Автор:
19 дек. 2019 г., 08:05

Харрисон Ньюи присоединится к американской команде в предстоящем суточном марафоне.

Сын конструктора Red Bull Эдриана Ньюи составит компанию постоянным пилотам команды Бену Хенли и Хенрику Хедману, а также вице-чемпиону IMSA 2018 года Колину Брауну. Они поедут на прототипе ORECA в категории LMP2.

Ранее стало известно, что после не самого сильного сезона в Суперформуле – с одним подиумом, серьезной аварией на «Сузуке» и 15-м итоговым местом – 21-летний британец склоняется к возвращению в марафонские гонки. Он уже провел в Бахрейне тесты с G-Drive Racing, став четвертым по скорости. 

Ранее Ньюи-младший был чемпионом Азиатской серии Ле-Ман в сезоне 2018/19 годов.

В этом году DragonSpeed стала сильнейшей в Дайтоне, но от того экипажа, в состав которого входил и Пастор Мальдонадо, сейчас не осталось ни одного гонщика. Официальные тесты перед «24 часами» пройдут во Флориде 3-5 января, сама гонка состоится 25-26 января.

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Об этой статье

Серия IMSA
Пилоты Харрисон Ньюи
Команды Dragonspeed
Автор Дэвид Малшер

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«24 часа Дайтоны»

«24 часа Дайтоны»

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