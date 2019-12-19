Ньюи выступит за DragonSpeed в «24 часах Дайтоны»

Сын конструктора Red Bull Эдриана Ньюи составит компанию постоянным пилотам команды Бену Хенли и Хенрику Хедману, а также вице-чемпиону IMSA 2018 года Колину Брауну. Они поедут на прототипе ORECA в категории LMP2.

Ранее стало известно, что после не самого сильного сезона в Суперформуле – с одним подиумом, серьезной аварией на «Сузуке» и 15-м итоговым местом – 21-летний британец склоняется к возвращению в марафонские гонки. Он уже провел в Бахрейне тесты с G-Drive Racing, став четвертым по скорости.

Ранее Ньюи-младший был чемпионом Азиатской серии Ле-Ман в сезоне 2018/19 годов.

В этом году DragonSpeed стала сильнейшей в Дайтоне, но от того экипажа, в состав которого входил и Пастор Мальдонадо, сейчас не осталось ни одного гонщика. Официальные тесты перед «24 часами» пройдут во Флориде 3-5 января, сама гонка состоится 25-26 января.