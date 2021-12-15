Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном

16-летний Себастьян Монтойя два последних сезона стартовал в итальянской и немецкой Формуле 4. В начале 2022-го молодой пилот дебютирует в соревнованиях на выносливость: вместе со своим отцом, победителем семи Гран При Ф1, колумбиец выступит в «12 часах Себринга».

Семейный дуэт поедет на ORECA-Gibson 07 класса LMP2 за команду DragonSpeed в компании с джентльмен-драйвером Хенриком Хедманом.

Ранее Монтойя-младший уже работал с DragonSpeed в рамках молодежных тестов в Бахрейне.

Хуан-Пабло, в отличие от сына, хорошо знаком с марафонскими соревнованиями. В 2019-м он стал чемпионом американской серии IMSA, а в 2020-м был гонщиком DragonSpeed в «24 часах Ле-Мана».

Также DragonSpeed выступит в январе в «24 часах Дайтоны», где состав экипажа пока не объявлен.