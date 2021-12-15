Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / G-Drive Racing поедет в WEC и Дайтоне, но без Русинова за рулем
IMSA Новость

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном

Автор:

Хуан-Пабло и Себастьян вместе выйдут на старт мартовского марафона

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном

16-летний Себастьян Монтойя два последних сезона стартовал в итальянской и немецкой Формуле 4. В начале 2022-го молодой пилот дебютирует в соревнованиях на выносливость: вместе со своим отцом, победителем семи Гран При Ф1, колумбиец выступит в «12 часах Себринга».

Семейный дуэт поедет на ORECA-Gibson 07 класса LMP2 за команду DragonSpeed в компании с джентльмен-драйвером Хенриком Хедманом.

Ранее Монтойя-младший уже работал с DragonSpeed в рамках молодежных тестов в Бахрейне.

Хуан-Пабло, в отличие от сына, хорошо знаком с марафонскими соревнованиями. В 2019-м он стал чемпионом американской серии IMSA, а в 2020-м был гонщиком DragonSpeed в «24 часах Ле-Мана».

Также DragonSpeed выступит в январе в «24 часах Дайтоны», где состав экипажа пока не объявлен.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
G-Drive Racing поедет в WEC и Дайтоне, но без Русинова за рулем
Предыдущая новость

G-Drive Racing поедет в WEC и Дайтоне, но без Русинова за рулем
Загрузить комментарии
Больше от
Гэри Уоткинс
Экс-моторист Renault F1 Таффен перешел в ORECA
Формула 1

Экс-моторист Renault F1 Таффен перешел в ORECA

Организаторы WEC представили календарь на 2022 год
WEC

Организаторы WEC представили календарь на 2022 год

Организаторы WEC сократят календарь на 2021 год до шести этапов
WEC

Организаторы WEC сократят календарь на 2021 год до шести этапов

Хуан-Пабло Монтойя Больше от
Хуан-Пабло Монтойя
«А если бы это сделал Мазепин?». Монтойя о маневре Макса против Льюиса Гран При Бразилии
Формула 1

«А если бы это сделал Мазепин?». Монтойя о маневре Макса против Льюиса

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис
Формула 1

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Самое важное:

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном
IMSA IMSA

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном

G-Drive Racing поедет в WEC и Дайтоне, но без Русинова за рулем
WEC WEC

G-Drive Racing поедет в WEC и Дайтоне, но без Русинова за рулем

BMW показала первое фото прототипа для «Ле-Мана»
WEC WEC

BMW показала первое фото прототипа для «Ле-Мана»

Хозяева Lamborghini пустили марку в топ-класс «Ле-Мана»
WEC WEC

Хозяева Lamborghini пустили марку в топ-класс «Ле-Мана»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.