Кубица выступит в «24 часах Дайтоны» за рулем спортпрототипа

Роберт Кубица войдет в экипаж датской команды High Class, который в последние выходные января примет участие в 24-часовой гонке в американской Дайтоне.

Экипаж будет выступать на прототипе ORECA категории LMP2, и управлять этой машиной наряду с поляком будут экс-пилот DTM Фердинанд Габсбург, а также два датских пилота – Андерс Фьорбах и Деннис Андерсен.

Фото: High Class Racing

Для Кубицы это будет далеко не первой пробой сил за рулем прототипов. Еще в 2016 году пилот тестировал автомобиль класса LMP1 команды ByKolles и даже собирался по полной программе выступить в чемпионате мира по гонкам на выносливость – однако эти планы так и не были воплощены в жизнь. Позже поляк тестировал прототип класса LMP2 команды SMP Racing – однако стартовал в гонках на выносливость пилот только на автомобилях категории GT.

Гонка «24 часа Дайтоны», которая пройдет 30-31 января, является первым этапом американской серии IMSA. Таким образом, одним из соперников Кубицы станет Кевин Магнуссен, который будет пилотировать автомобиль класса DPi одного из экипажей команды Ganassi.

Напомним, что в настоящий момент Кубица является запасным и тест-пилотом команды Alfa Romeo, в составе которой в прошлом году он не раз принимал участие в пятничных тренировках на Гран При Ф1. Также поляк по полной программе выступил в серии DTM, где занял 15-е место в общем зачете.