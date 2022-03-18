Команда Джеки Чана вернется в гонки

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18 марта команда Jackie Chan DC Racing официально анонсировала свое возвращение в гонки после двухлетнего перерыва. Коллектив, совладельцем которого является легендарный актер Джеки Чан, решил попробовать свои силы в американском чемпионате IMSA в 2023 году. На данный момент неизвестно, в каком именно классе будут участвовать автомобили коллектива, но скорее всего это будет либо зачет LMP2, либо LMP3.

DC Racing была основана в 2015 году, и за пять лет экипажи команды трижды становились чемпионами Азиатской серии Ле-Ман (два раза – в LMP3 и один – в LMP2) и довольно успешно участвовали в WEC. Коллектив также пять раз выступил в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана»: в 2017-м один из экипажей DC Racing победил в своем классе и финишировал вторым в общем зачете.