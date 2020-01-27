Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IMSA / «24 часа Дайтоны» / Отчет о гонке

Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны»

Поделились
Комментарии
Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны»
Автор:
, редактор
27 янв. 2020 г., 07:11

В США завершился один из главных гоночных марафонов года.

Экипаж команды Wayne Taylor Racing в составе Райана Бриско, Ренгера ван дер Занде, Скотта Биксона и Камуи Кобаяши одержал победу в гонке «24 часа Дайтоны». Команда на Cadillac DPi-V.R на 65 секунд опередила ближайших преследователей – Оливера Джарвиса, Тристана Нуньеса и Оливье Пла на Mazda RT24-P. Третье место досталось тройке из Себастьена Бурде, Жоау Барбозы и Лоика Дюваля на Cadillac. Бывшая звезда Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя со своим экипажем занял четвертое место.

В классе LMP2 победа досталась команде DragonSpeed на автомобиле Oreca. За ее экипаж выступали Бен Хэнли, Хенрик Хедман, Колин Браун, а также Харрисон Ньюи, 21-летний сын технического директора Red Bull Эдриана Ньюи. Для Ньюи-младшего это была первая «Дайтона» в карьере.

В классе GTLM лучшим был экипаж Джона Эдвардса, Аугусто Фарфуса, Чез Мостерт и Йессе Крон на BMW. Класс GTD выиграла команда из Мэдисона Сноу, Брайана Селлерса, Кори Льюиса и Андреа Кальдарелли на Lamborghini.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание Очки
1 Netherlands Ренгер ван дер Занде
Australia Райан Бриско
New Zealand Скотт Диксон
Japan Камуи Кобаяши 		833 :00'33.494      
2 United Kingdom Оливер Джарвис
United States Тристан Нуньес
France Оливье Пла 		833 :01'38.920 1'05.426 1'05.426  
3 France Себастьен Бурдэ
France Лоик Дюваль
Portugal Жуан Барбоза 		833 :01'59.079 1'25.585 20.159  
4 United States Дейн Кэмерон
France Симон Пажено
Colombia Хуан-Пабло Монтойя 		828 :01'28.075 5 Laps 5 Laps  
5 Colombia Хуан Педрахита
Brazil Матеус Лейст
United States Крис Миллер
France Тристан Вотье 		825 :01'17.937 8 Laps 3 Laps  
6 United States Джонатан Бомарито
United Kingdom Гарри Тинкнелл
United States Райан Хантер-Рей 		823 :01'55.577 10 Laps 2 Laps  
7 United Kingdom Майк Конвей
Brazil Пипо Дерани
Portugal Филипе Альбукерк
Brazil Фелипе Наср 		822 :01'31.406 11 Laps 1 Lap  
8 United States Рики Тейлор
Brazil Элио Кастроневес
United States Александр Росси 		811 :01'13.140 22 Laps 11 Laps  
9 United Kingdom Бенджамин Хенли
Sweden Хенрик Хедман
United States Колин Браун
United Kingdom Харрисон Ньюи 		811 :01'33.795 22 Laps 20.655  
10 United States Бен Китинг
Switzerland Симон Труммер
United States Ник Булле
France Габриэль Обри 		809 :01'17.614 24 Laps 2 Laps  
11 United States Кайл Тилли
Dwight Merriman
United States Райан Льюис
France Николя Минассян 		800 :01'38.234 33 Laps 9 Laps  
12 United Kingdom Райан Дил
Denmark Давид Хайнемайер Ханссон
Canada Джон Фарано
France Николя Ляпьер 		798 :01'59.613 35 Laps 2 Laps  
13 United States Джон Эдвардс
Brazil Аугусту Фарфус
Australia Час Мостер
Finland Йессе Крон 		786 :00'44.813 47 Laps 12 Laps  
14 Belgium Лоренс Вантхор
New Zealand Эрл Бамбер
France Матье Жамине 		786 :00'58.823 47 Laps 14.010  
15 Australia Мэтт Кэмпбелл
United Kingdom Ник Тэнди
France Фредерик Маковецки 		786 :01'03.003 47 Laps 4.180  
16 Spain Антонио Гарсия
United States Джордан Тейлор
Netherlands Ники Катсбург 		785 :00'37.021 48 Laps 1 Lap  
17 United States Коннор де Филиппи
Austria Филипп Энг
Canada Бруно Спенглер
United States Колтон Херта 		772 :02'08.431 61 Laps 13 Laps  
18 United States Мэдисон Сноу
United States Брайан Селлерс
United States Кори Льюис
Italy Андреа Кальдарелли 		765 :01'46.706 68 Laps 7 Laps  
19 United States Джон Поттер
United States Энди Лэлли
United States Спенсер Пампелли
Italy Марко Мапелли 		765 :02'08.614 68 Laps 21.908  
20 Italy Мирко Бортолотти
Switzerland Рольф Инайхен
Canada Даниэль Морад
Belgium Дрис Вантхор 		764 :01'12.054 69 Laps 1 Lap  
21 United States Райан Хардвик
United States Патрик Лонг
United States Энтони Императо
Austria Клаус Бахлер 		764 :01'17.926 69 Laps 5.872  
22 United States Тим Паппас
Netherlands Йерун Блекемолен
Germany Свен Мюллер
United States Трентон Эстеп 		763 :01'44.465 70 Laps 1 Lap  
23 United States Робби Фоули
Germany Йенс Клингман
United States Билл Оберлен
United States Диллон Макхэверн 		763 :01'54.602 70 Laps 10.137  
24 United States Купер Макнил
Finland Тони Виландер
United States Джефф Вестфаль
Italy Алессандро Бальцан 		763 :02'12.968 70 Laps 18.366  
25 Portugal Алвару Парент
Canada Михаил Гойхберг
United States Трент Хиндман
United States Эй-Джей Алмендингер 		762 :00'45.363 71 Laps 1 Lap  
26 United States Паркер Чейз
United Kingdom Джек Хоксворт
United States Майкл де Кесада
United States Кайл Буш 		757 :00'39.164 76 Laps 5 Laps  
27 Canada Кэмерон Кэсселс
Robert Masson
United States Кайл Мэссон
United States Дон Юнт 		756 23:13'40.267 77 Laps 1 Lap  
28 Germany Марио Фарнбахер
United States Мэттью Макмарри
Japan Синъя Мичими
France Жюль Гунон 		747 :01'03.155 86 Laps 9 Laps  
29 United States Лоусон Ашенбах
United States Бен Китинг
United States Гар Робинсон
Brazil Фелипе Фрага 		740 :00'40.624 93 Laps 7 Laps  
30 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Алессандро Пьергвиди
Brazil Даниэль Серра
Italy Давиде Ригон 		738 22:38'24.813 95 Laps 2 Laps  
31 United States Фрэнки Монтекальво
New Zealand Шейн ван Гисберген
United States Аарон Телиц
United States Таунсенд Белл 		728 :00'57.206 105 Laps 10 Laps  
32 Norway Деннис Олсен
Canada Закари Робишон
Germany Ларс Керн
France Патрик Пиле 		716 :00'54.877 117 Laps 12 Laps  
33 United States Рихард Хайштанд
Netherlands Стейн Схотхорст
France Франк Перера
Spain Альберт Коста 		633 :01'04.987 200 Laps 83 Laps  
34 United States Брэндон Гдович
United States Эрик Люкс
United States Марк Квамме
United Kingdom Джонатан Хоггард 		608 19:34'05.475 225 Laps 25 Laps  
35 Denmark Кристина Нильсен
United Kingdom Кэтрин Легг
Colombia Татьяна Кальдерон
Switzerland Рахель Фрей 		471 18:57'57.187 362 Laps 137 Laps  
36 United Kingdom Оливер Гэвин
United States Томми Милнер
Switzerland Марсель Фесслер 		461 :01'09.927 372 Laps 10 Laps  
37 Portugal Педро Лами
United Kingdom Росс Ганн
Austria Матиас Лауда
United Kingdom Эндрю Уотсон 		189 5:57'53.568 644 Laps 272 Laps  
38 United Kingdom Ян Джеймс
Denmark Ники Тим
Canada Роман де Анджелис
Spain Алекс Риберас 		151 4:41'19.541 682 Laps 38 Laps  
Полные результаты
Следующая новость
Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки

Предыдущая новость

Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IMSA
Этап «24 часа Дайтоны»
Автор Иван Матушкин

IMSA Следующая сессия

«24 часа Дайтоны»

«24 часа Дайтоны»

22 янв. - 26 янв.

Самое читаемое

1
Формула 1

Элбон назвал Квята «кебабом»

2
Формула 1

Хэмилтон хочет от Mercedes $ 66 млн в год. Команда дает $ 50 млн

26мин
3
Формула 1

13 секунд. Как в Формуле 1 выступал последний настоящий рента-драйвер

4
Формула 1

«Я послал Брауна угостить его пивом». Бывший босс Mercedes о возвращении Шумахера в Ф1

5
Формула 1

Какой ты в инстаграме и тиндере: гонщики Ф1 подхватили флешмоб

Последние видео

Corvette C8.R: дебют на треке 01:44
IMSA

Corvette C8.R: дебют на треке

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса 01:34
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди 03:18
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди

«24 часа Дайтоны» 2019 года: старт 01:02
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: старт

Sights & Sounds: «24 часа Дайтоны» 1990 года 02:00
IMSA

Sights & Sounds: «24 часа Дайтоны» 1990 года

Самое важное:

Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны»
IMSA

Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны»

Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки
IMSA

Три экипажа на Cadillac захватили лидерство в «24 часах Дайтоны» на середине гонки

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года
WEC

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года

«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года
WEC

«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года

Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска
Auto

Гонщик построил из карта Cybertruck от Илона Маска

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.