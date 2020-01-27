Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны»

Экипаж команды Wayne Taylor Racing в составе Райана Бриско, Ренгера ван дер Занде, Скотта Биксона и Камуи Кобаяши одержал победу в гонке «24 часа Дайтоны». Команда на Cadillac DPi-V.R на 65 секунд опередила ближайших преследователей – Оливера Джарвиса, Тристана Нуньеса и Оливье Пла на Mazda RT24-P. Третье место досталось тройке из Себастьена Бурде, Жоау Барбозы и Лоика Дюваля на Cadillac. Бывшая звезда Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя со своим экипажем занял четвертое место.

В классе LMP2 победа досталась команде DragonSpeed на автомобиле Oreca. За ее экипаж выступали Бен Хэнли, Хенрик Хедман, Колин Браун, а также Харрисон Ньюи, 21-летний сын технического директора Red Bull Эдриана Ньюи. Для Ньюи-младшего это была первая «Дайтона» в карьере.

В классе GTLM лучшим был экипаж Джона Эдвардса, Аугусто Фарфуса, Чез Мостерт и Йессе Крон на BMW. Класс GTD выиграла команда из Мэдисона Сноу, Брайана Селлерса, Кори Льюиса и Андреа Кальдарелли на Lamborghini.