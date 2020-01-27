Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны»
В США завершился один из главных гоночных марафонов года.
Экипаж команды Wayne Taylor Racing в составе Райана Бриско, Ренгера ван дер Занде, Скотта Биксона и Камуи Кобаяши одержал победу в гонке «24 часа Дайтоны». Команда на Cadillac DPi-V.R на 65 секунд опередила ближайших преследователей – Оливера Джарвиса, Тристана Нуньеса и Оливье Пла на Mazda RT24-P. Третье место досталось тройке из Себастьена Бурде, Жоау Барбозы и Лоика Дюваля на Cadillac. Бывшая звезда Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя со своим экипажем занял четвертое место.
В классе LMP2 победа досталась команде DragonSpeed на автомобиле Oreca. За ее экипаж выступали Бен Хэнли, Хенрик Хедман, Колин Браун, а также Харрисон Ньюи, 21-летний сын технического директора Red Bull Эдриана Ньюи. Для Ньюи-младшего это была первая «Дайтона» в карьере.
В классе GTLM лучшим был экипаж Джона Эдвардса, Аугусто Фарфуса, Чез Мостерт и Йессе Крон на BMW. Класс GTD выиграла команда из Мэдисона Сноу, Брайана Селлерса, Кори Льюиса и Андреа Кальдарелли на Lamborghini.
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Об этой статье
|Серия
|IMSA
|Этап
|«24 часа Дайтоны»
|Автор
|Иван Матушкин
Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны»
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