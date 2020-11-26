Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA
Как стало известно Motorsport.com, гонщик Haas, потеряв место в Ф1, продолжит карьеру за рулем спорткара Cadillac команды Chip Ganassi Racing в американском марафонском чемпионате
Уже несколько недель назад 28-летний гонщик объявил, что его сотрудничество с Haas подошло к концу – при этом. в отличие от своего напарника Ромена Грожана, датчанин все же выражал надежду на продолжение карьеры в Формуле 1. Однако позже вынужден был признать. что шансов на это у него совсем мало.
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По информации из Штатов, с будущего сезона Кевин присоединится к новой программе Ganassi в гонках на выносливость и войдет в экипаж прототипа Cadillac DPi-V.R. Его дебют должен состояться зимой в «24 часах Дайтоны».
Таким образом, Кевин пошел по стопам своего отца Яна – тот тоже, вылетев из Ф1, смог раскрыться в США, где выиграл с Corvette четыре титула в ALMS/IMSA и добыл четыре победы в Ле-Мане. Магнуссен-старший не ответил на запрос Motorsport.com о комментарии по поводу перехода его сына в IMSA.
Напарниками Кевина по экипажу должны стать шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон и Ренген ван дер Занде.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , IMSA
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Команды
|Haas F1 Team , Chip Ganassi Racing
|Автор
|Дэвид Малшер