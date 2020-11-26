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Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA

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Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA
Автор:
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор

Как стало известно Motorsport.com, гонщик Haas, потеряв место в Ф1, продолжит карьеру за рулем спорткара Cadillac команды Chip Ganassi Racing в американском марафонском чемпионате

Уже несколько недель назад 28-летний гонщик объявил, что его сотрудничество с Haas подошло к концу – при этом. в отличие от своего напарника Ромена Грожана, датчанин все же выражал надежду на продолжение карьеры в Формуле 1. Однако позже вынужден был признать. что шансов на это у него совсем мало.

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По информации из Штатов, с будущего сезона Кевин присоединится к новой программе Ganassi в гонках на выносливость и войдет в экипаж прототипа Cadillac DPi-V.R. Его дебют должен состояться зимой в «24 часах Дайтоны».

Таким образом, Кевин пошел по стопам своего отца Яна – тот тоже, вылетев из Ф1, смог раскрыться в США, где выиграл с Corvette четыре титула в ALMS/IMSA и добыл четыре победы в Ле-Мане. Магнуссен-старший не ответил на запрос Motorsport.com о комментарии по поводу перехода его сына в IMSA.

Напарниками Кевина по экипажу должны стать шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон и Ренген ван дер Занде. 

При этом у Кевина едва ли получится найти параллельную программу в Европе, где марафонские гонки проходят через фазу перемен в регламенте. 
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Об этой статье

Серия Формула 1 , IMSA
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team , Chip Ganassi Racing
Автор Дэвид Малшер

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