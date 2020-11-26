Кевин Магнуссен проведет сезон-2021 в серии IMSA

Уже несколько недель назад 28-летний гонщик объявил, что его сотрудничество с Haas подошло к концу – при этом. в отличие от своего напарника Ромена Грожана, датчанин все же выражал надежду на продолжение карьеры в Формуле 1. Однако позже вынужден был признать. что шансов на это у него совсем мало.

По информации из Штатов, с будущего сезона Кевин присоединится к новой программе Ganassi в гонках на выносливость и войдет в экипаж прототипа Cadillac DPi-V.R. Его дебют должен состояться зимой в «24 часах Дайтоны».

Таким образом, Кевин пошел по стопам своего отца Яна – тот тоже, вылетев из Ф1, смог раскрыться в США, где выиграл с Corvette четыре титула в ALMS/IMSA и добыл четыре победы в Ле-Мане. Магнуссен-старший не ответил на запрос Motorsport.com о комментарии по поводу перехода его сына в IMSA.

Напарниками Кевина по экипажу должны стать шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон и Ренген ван дер Занде.

При этом у Кевина едва ли получится найти параллельную программу в Европе, где марафонские гонки проходят через фазу перемен в регламенте.