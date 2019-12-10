Кальдерон выступит в «24 часах Дайтоны»

26-летняя колумбийская гонщица, которая в нынешнем году выступала в Формуле 2, будет пилотировать Lamborghini Huracan GT3 Evo вместе с Кэтрин Легг, Кристиной Нильсен и Аной Беатрис в команде Grasser Racing.

После финального этапа сезона Формулы 2 в Абу-Даби Кальдерон рассказала Motorsport.com, что вряд ли вернется в главную молодежную «формулу», а теперь намерена изучить возможности в американских гонках. Однако совсем из «формульных» серий Татьяна не уходит – и выступит на первом этапе азиатской Формулы 3 вы эти выходные на «Сепанге».

В этом году Кальдерон, которая еще числится тест-пилотом Alfa Romeo в Ф1, дебютировала в гонках спорткаров на этапе Суперкубка Porsche в Мехико. Она получит первый опыт за рулем Lamborghini на тестах в Дайтоне 3-5 января.

В дебютном сезоне Ф2 выступавшая за команду Arden Кальдерон не набрала ни одного очка.

Дополнительная информация: Джейми Кляйн