Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IMSA / Новость

Кальдерон выступит в «24 часах Дайтоны»

Поделились
Комментарии
Кальдерон выступит в «24 часах Дайтоны»
Автор:
10 дек. 2019 г., 06:59

В январе Татьяна Кальдерон дебютирует в чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar в составе женской команды GEAR Racing.

26-летняя колумбийская гонщица, которая в нынешнем году выступала в Формуле 2, будет пилотировать Lamborghini Huracan GT3 Evo вместе с Кэтрин Легг, Кристиной Нильсен и Аной Беатрис в команде Grasser Racing.

После финального этапа сезона Формулы 2 в Абу-Даби Кальдерон рассказала Motorsport.com, что вряд ли вернется в главную молодежную «формулу», а теперь намерена изучить возможности в американских гонках. Однако совсем из «формульных» серий Татьяна не уходит – и выступит на первом этапе азиатской Формулы 3 вы эти выходные на «Сепанге».

В этом году Кальдерон, которая еще числится тест-пилотом Alfa Romeo в Ф1, дебютировала в гонках спорткаров на этапе Суперкубка Porsche в Мехико. Она получит первый опыт за рулем Lamborghini на тестах в Дайтоне 3-5 января. 

В дебютном сезоне Ф2 выступавшая за команду Arden Кальдерон не набрала ни одного очка.

Дополнительная информация: Джейми Кляйн

Читайте также:

Следующая новость
Ян Магнуссен ушел из Corvette после 16 лет выступлений

Предыдущая новость

Ян Магнуссен ушел из Corvette после 16 лет выступлений
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IMSA
Пилоты Татьяна Кальдерон
Автор Денис Буденков

IMSA Следующая сессия

«24 часа Дайтоны»

«24 часа Дайтоны»

3 февр. - 4 февр.

Самое читаемое

1
Формула 1

Все против Квята: кого читатели Motorsport.com чаще выбирали гонщиком дня

2
Формула 1

РАФ: В решении WADA есть важная для Сочи оговорка

3
Формула 1

Принимают ли гонщики допинг? А если найдут?

4
Формула 1

Слухи: Williams сделает Ниссани третьим пилотом

33мин
5
Формула 1

Хюлькенберг попрощался с командой в Энстоуне

41мин

Последние видео

Corvette C8.R: дебют на треке 01:44
IMSA

Corvette C8.R: дебют на треке

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса 01:34
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди 03:18
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди

«24 часа Дайтоны» 2019 года: старт 01:02
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: старт

Sights & Sounds: «24 часа Дайтоны» 1990 года 02:00
IMSA

Sights & Sounds: «24 часа Дайтоны» 1990 года

Самое важное:

Кальдерон выступит в «24 часах Дайтоны»
IMSA

Кальдерон выступит в «24 часах Дайтоны»

Ян Магнуссен ушел из Corvette после 16 лет выступлений
IMSA

Ян Магнуссен ушел из Corvette после 16 лет выступлений

Монтойя стал чемпионом серии IMSA
IMSA

Монтойя стал чемпионом серии IMSA

Личный опыт: каково это – быть отцом пилота Ф1?
F1

Личный опыт: каково это – быть отцом пилота Ф1?

Гонщицу из W Series позвали провести этап в IMSA
WS

Гонщицу из W Series позвали провести этап в IMSA

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.