Антонио Гарсия – не самый известный гонщик в мире. Хотя побед на его счету не так и мало. Испанец, которому в июне исполнится 41 год, на начало этого года был трехкратным победителем «Ле-Мана» и двукратным победителем «Дайтоны». Но в знаменитых 24-часовых марафонах участвуют машины разных классов и экипажи из нескольких человек – поэтому в мире не так и мало пилотов, которые могли бы похвастаться большим количеством побед в этих суточных гонках. Опять же, в четырех из пяти случаев Гарсия оказывался лучшим не в абсолюте, а в одном из младших классов – управляя автомобилями категории GT.

В минувшие выходные испанец в составе команды Corvette Racing одержал свою третью победу в «Дайтоне», и вновь – в одном из младших классов (GTLM). Но этому успеху СМИ уделили гораздо больше внимания, чем предыдущим.

Долгое время Гарсия (справа) выступал в одном экипаже с Яном Магнуссеном (экс-пилотом Формулы 1 и отцом Кевина Магнуссена, также до недавнего времени выступавшего в Ф1) Фото: Michelin

Дело в том, что примерно через 8 часов после старта, незадолго до полуночи, представители трассы «вежливо вопросили» Гарсию покинуть автодром. Причиной стали результаты очередного теста на коронавирус. Выглядела эта ситуация странновато: ведь зараженный COVID человек, по идее, вообще не должен был попасть на автодром.

«Около месяца назад я прошел тест, чтобы приехать в США для участия в гонке, – пояснил гонщик в интервью испанской редакции Motorsport.com. – А на неделе перед гонкой сдал тест, который позволил бы мне вернуться в Испанию. Но в какой-то момент понял, что результаты последнего теста могут стать известны позже, чем я планировал.

Поэтому утром в субботу я сдал еще один тест – в лаборатории, которую организовала трасса в Дайтоне. Там все делалось гораздо оперативнее. Этот тест оказался положительным – и медики сразу проинформировали об этом организаторов гонки».

Гарсия с товарищами по команде и соперниками на трассе в Дайтоне перед началом гоночного уик-энда Фото: Richard Dole / Motorsport Images

Стоит упомянуть, что для испанца последние месяцы и без этого оказались, мягко говоря, непростыми. В ноябре у него уже диагностировали COVID – к счастью, заболевание протекало бессимптомно и организм вскоре избавился от вируса. А вот деду пилота повезло гораздо меньше: он умер на неделе перед гонкой. И буквально на следующий день пришло сообщение о смерти Адриана Кампоса. Для Гарсии экс-пилот Формулы 1 и владелец гоночной команды был не просто соотечественником: менеджером Гарсии достаточно давно является сын Кампоса, Адриан Кампос-младший.

«Конечно, это было тяжело, – вспоминает Гарсия недавние события. – Да, моему дедушке было уже 98 – но он был в отличной форме, он не выглядел на этот возраст. И он, и бабушка подхватили вирус в ноябре – но вроде бы смогли вылечиться… Как вдруг дед снова заболел и в итоге умер.

Но в этом случае все происходило в течение определенного периода времени – так или иначе, это заставляло привыкнуть к тому, что ситуация тяжелая и стоит быть готовым к тяжелым новостям. А вот уход Адриана стал настоящим шоком. В это трудно было поверить.

И все это в итоге невозможно окончательно выкинуть из головы. Когда ты в машине – это не проблема: ты на сто процентов сконцентрирован на пилотаже. А вот когда ты покидаешь автомобиль, разные мысли так и лезут в голову. К счастью, в команде хорошо меня знают – и парни понимали, насколько эти события могут сказаться на мне. Они были ко мне особенно внимательны – и с пониманием относились к моментам, когда я вел себя немного нервно».

Автомобиль Гарсии, Тейлора и Катсбурга в боксах по ходу гонки Фото: Richard Dole / Motorsport Images

Нетрудно догадаться, что необходимость покинуть автодром – где Ники Катсбург и Джордан Тейлор, выступавшие в одном экипаже с Гарсией, продолжали бороться за победу – не сделала испанского гонщика спокойнее.

«В момент финиша я сидел в машине на парковке своей гостиницы, метрах в трехстах от входа на трассу. Следил за происходящим на мобильном телефоне – на экране были только картинка с нашей бортовой камеры и времена на круге. И конечно, в момент финиша я заплакал. Столько эмоций – и ты не можешь разделить их с коллегами, не можешь обнять их… Праздновать победу в прокатной машине, сидя на парковке – пожалуй, самая странная вещь, которая со мной случалась за гоночную карьеру».

Таким образом, многие СМИ (и мы в том числе) назвали «24 часа Дайтоны» первой гонкой, победитель которой по ходу участия в ней был носителем коронавируса. Одна вскоре после финиша случилась еще одна странная – пусть и не так чтоб неожиданная – вещь. Первый тест (из-за возможной задержки с которым Гарсия решил сдать второй) оказался отрицательным.