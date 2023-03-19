Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео
За 20 минут до финиша марафона Филипе Альбукерке и Матье Жамине сошлись в споре за лидерство в общем зачете. Вот к чему это привело
(обязательно дождитесь повтора с камеры на вертолете – он начинается с отметки 1:46)
Самое важное:
Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia
Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia
Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия
Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия
5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо
5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо 5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо
Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде
Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.