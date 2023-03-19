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Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео

За 20 минут до финиша марафона Филипе Альбукерке и Матье Жамине сошлись в споре за лидерство в общем зачете. Вот к чему это привело

Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео
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(обязательно дождитесь повтора с камеры на вертолете – он начинается с отметки 1:46)

 
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Видео: Судьбу победы в «24 часах Дайтоны» решил фотофиниш

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