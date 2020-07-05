Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Гонка через
01 Часов
:
15 Минут
:
18 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IMSA / Дайтона / Отчет о гонке

Chevrolet Corvette выиграл сотую гонку в Америке

Поделились
Комментарии
Chevrolet Corvette выиграл сотую гонку в Америке
Автор:
5 июл. 2020 г., 11:10

Знаменитый автомобиль одержал юбилейную победу в Дайтоне

Легендарный суперкар Chevrolet Corvette одержал сотую победу в гонках спортивных автомобилей в США. Это произошло на трассе в Дайтоне. Трехчасовую гонку чемпионата IMSA в категории GTLM выиграли Антонио Гарсия и Джордан Тейлор.

Этот успех стал особенно символичным для Гарсии, который не одерживал побед с 2017 года. В 2018-м испанский пилот стал чемпионом IMSA, но спортсмен умудрился сделать это без единой победы. Что касается Тейлора, то этот гонщик достоин отдельной статьи.

Джордан Тейлор – исключительный пилот. Вот почему:

Первая победа в американских гонках спорткаров пришла к Corvette 20 лет назад: своим дебютным успехом этот автомобиль обязан дуэту гонщиков Рона Феллоуса и Энди Пилгрима. Они добились успеха на овале в Техасе; та гонка входила в календарь ныне несуществующего чемпионата ALMS.

Победители зачета GTLM Corvette Racing Антонио Гарсия и Джордан Тейлор, ставшие вторыми Porsche GT Team Лоуренс Вантор и Эрл Бамбер, а также обладатели третьего места Porsche GT Team Porsche Ник Тэнди и Фредерик Маковьеки

Победители зачета GTLM Corvette Racing Антонио Гарсия и Джордан Тейлор, ставшие вторыми Porsche GT Team Лоуренс Вантор и Эрл Бамбер, а также обладатели третьего места Porsche GT Team Porsche Ник Тэнди и Фредерик Маковьеки

Фото: Майкл Левитт / Motorsport Images

В зачете Dpi успех в Дайтоне отпраздновали Джонатан Бомарито и Гарри Тинкнелл на Mazda. Прошедшее соревнование стало первой гонкой серии IMSA за последние пять месяцев.

25-26 января американский чемпионат провел суточный марафон «24 часа Дайтоны», после чего надолго ушел на карантин. Второй этап IMSA в итоге состоялся на той же трассе, что и первый. Следующий заезд намечен на 18 июля; он пройдет в Себринге.

#3: Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Антонио Гарсия и Джордан Тейлор

#3: Corvette Racing Corvette C8.R, GTLM: Антонио Гарсия и Джордан Тейлор

Фото: Джейк Галстад / Motorsport Images

Следующая новость
Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

Предыдущая новость

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

trending Сегодня

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения
Формула 1 / Формула 1

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения

Леклер первым объявил, что не преклонит колено перед стартом
Формула 1 / Формула 1
44мин

Леклер первым объявил, что не преклонит колено перед стартом

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть
Формула 1 / Формула 1

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть

Онлайн. Гран При Австрии. Гонка
Формула 1 / Формула 1
12мин

Онлайн. Гран При Австрии. Гонка

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari
Формула 1 / Формула 1

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari

Насколько замедлилась Ferrari? Мы подсчитали точную разницу в сравнении с прошлым годом
Формула 1 / Формула 1

Насколько замедлилась Ferrari? Мы подсчитали точную разницу в сравнении с прошлым годом

Преклонять ли колено на старте? Отвечают Риккардо, Магнуссен и McLaren
Формула 1 / Формула 1

Преклонять ли колено на старте? Отвечают Риккардо, Магнуссен и McLaren

Ferrari готовится обновить болид ко второй гонке Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

Ferrari готовится обновить болид ко второй гонке Формулы 1

Самое важное:

Chevrolet Corvette выиграл сотую гонку в Америке
IMSA / IMSA
44мин

Chevrolet Corvette выиграл сотую гонку в Америке

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи
Формула 1 / Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»
Road racing / Road racing

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди
Other cars / Other cars

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IMSA
Этап Дайтона
Сессия Гонка
Местонахождение Дайтона
Пилоты Антонио Гарсия , Джордан Тейлор
Команды Corvette Racing
Автор Джейми Кляйн

Самое читаемое

1
Формула 1

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения

2
Формула 1

Леклер первым объявил, что не преклонит колено перед стартом

44мин
3
Формула 1

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть

4
Формула 1

Онлайн. Гран При Австрии. Гонка

12мин
5
Формула 1

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari

Последние видео

Рождение Lamborghini Squadra Corse 04:49
IMSA

Рождение Lamborghini Squadra Corse

Как Porsche взяла двойной подиум в «24 часах Дайтоны» 02:19
IMSA

Как Porsche взяла двойной подиум в «24 часах Дайтоны»

Corvette C8.R: дебют на треке 01:44
IMSA

Corvette C8.R: дебют на треке

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса 01:34
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: Алонсо против Кастроневеса

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди 03:18
IMSA

«24 часа Дайтоны» 2019 года: первый пит-стоп Дзанарди

Самое важное:

Chevrolet Corvette выиграл сотую гонку в Америке
IMSA

Chevrolet Corvette выиграл сотую гонку в Америке

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи
Формула 1

Шедевры и провалы гения. Все машины Эдриана Ньюи

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»
Road

Дзанарди – монстр спорта. Плавает, гоняет на уникальном велосипеде и побеждает на триатлоне «Железный человек»

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди
Misc

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях
Misc

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.