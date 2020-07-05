Chevrolet Corvette выиграл сотую гонку в Америке

Легендарный суперкар Chevrolet Corvette одержал сотую победу в гонках спортивных автомобилей в США. Это произошло на трассе в Дайтоне. Трехчасовую гонку чемпионата IMSA в категории GTLM выиграли Антонио Гарсия и Джордан Тейлор.

Этот успех стал особенно символичным для Гарсии, который не одерживал побед с 2017 года. В 2018-м испанский пилот стал чемпионом IMSA, но спортсмен умудрился сделать это без единой победы. Что касается Тейлора, то этот гонщик достоин отдельной статьи.

Первая победа в американских гонках спорткаров пришла к Corvette 20 лет назад: своим дебютным успехом этот автомобиль обязан дуэту гонщиков Рона Феллоуса и Энди Пилгрима. Они добились успеха на овале в Техасе; та гонка входила в календарь ныне несуществующего чемпионата ALMS.

Победители зачета GTLM Corvette Racing Антонио Гарсия и Джордан Тейлор, ставшие вторыми Porsche GT Team Лоуренс Вантор и Эрл Бамбер, а также обладатели третьего места Porsche GT Team Porsche Ник Тэнди и Фредерик Маковьеки Фото: Майкл Левитт / Motorsport Images

В зачете Dpi успех в Дайтоне отпраздновали Джонатан Бомарито и Гарри Тинкнелл на Mazda. Прошедшее соревнование стало первой гонкой серии IMSA за последние пять месяцев.

25-26 января американский чемпионат провел суточный марафон «24 часа Дайтоны», после чего надолго ушел на карантин. Второй этап IMSA в итоге состоялся на той же трассе, что и первый. Следующий заезд намечен на 18 июля; он пройдет в Себринге.