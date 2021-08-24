Бренд компании General Motors продолжит вести программу в соревнованиях спорткаров совместно с командами Chip Ganassi Racing и Action Express Racing, которые и сейчас выступают при его поддержке в IMSA.

Принципиальным отличием новой программы станут выступления не только в Америке, где находится главный рынок для Cadillac, но и в марафонском чемпионате мира WEC, одним из этапов которой являются «24 часа Ле-Мана».

До Cadillac о планах стартовать в новом формате LMDh уже объявили Porsche, Audi, Acura и BMW. Такие машины, построенные на базе шасси LMP2, в 2023 года смогут выходить на старт в марафонских гонках по обе стороны Атлантики.

В честь какой из своих моделей они назовут машину, в Cadillac пока не решили.

Для марки предстоящее возвращение в Ле-Ман станет первым стартом в этой суточной гонке с 2023 года.