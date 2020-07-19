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IMSA / Гран При Себринга / Отчет о гонке

Бывший гонщик Формулы 1 вылечился от коронавируса. И выиграл первую же гонку после выздоровления

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Бывший гонщик Формулы 1 вылечился от коронавируса. И выиграл первую же гонку после выздоровления
Автор:
19 июл. 2020 г., 08:27

Фелипе Наср одержал победу в Гран При Себринга чемпионата IMSA. Бразилец сделал это сразу после возвращения в спорт

Экс-пилот Формулы 1 Фелипе Наср вернулся в гонки после коронавируса. В начале июля у бразильца диагностировали COVID-19. Спортсмен немедленно прервал выступления в чемпионате спорткаров IMSA, в котором сейчас участвует. Наср пропустил гонку в Дайтоне; его место за рулем Cadillac №31 занял Габби Чавес. 

Две недели спустя Фелипе вернулся в гонки. Анализы показали, что бывший пилот Формулы 1 полностью излечился от коронавируса и больше не заразен для окружающих. Это позволило Насру выйти на старт Гран При Себринга: гонки протяженностью 2 часа 40 минут, в ходе которой Фелипе выступал в одной машине с Пипо Дерани.

Два бразильца выиграли эту гонку, стартовав с поул-позиции. Дерани начал заезд с уверенного старта и лидирования. Когда Пипо уступил место своему партнеру, отрыв от второго места составлял 12 секунд. После того, как за руль сел Наср, преимущество экипажа на Cadillac выросло еще сильнее. На финише Фелипе привез ближайшему преследователю 36 секунд.

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Второе место в Себринге занял дуэт Ренгера ван дер Занде и бывшего пилота IndyCar Райана Бриско. Еще один экс-гонщик IndyCar и Формулы 1 Себастьен Бурдэ финишировал третьим. Хуан-Пабло Монтойя стартовал с первого ряда, но после не слишком удачной гонки откатился на седьмую позицию. В категории GTLM победу одержали Оливер Гэвин и Томми Милнер на Corvette.

Результаты Гран При Себринга

Позиция Класс Номер Гонщик Команда Круги Отрыв
1 DPi 31 Brazil Фелипе Наср
Brazil Пипо Дерани 		Cadillac DPi 83  
2 DPi 10 Netherlands Ренгер ван дер Занде
Australia Райан Бриско 		Cadillac DPi 83 36.432
3 DPi 5 Portugal Жуан Барбоза
France Себастьен Бурдэ 		Cadillac DPi 83 56.144
4 DPi 77 United Kingdom Оливер Джарвис
United States Тристан Нуньес 		Mazda DPi 83 56.632
5 DPi 55 United States Джонатан Бомарито
United Kingdom Гарри Тинкнелл 		Mazda DPi 83 1'27.300
6 DPi 6 United States Дейн Кэмерон
Colombia Хуан-Пабло Монтойя 		Acura DPi 83 1'29.280
7 DPi 7 Brazil Элио Кастроневес
United States Рики Тейлор 		Acura DPi 83 1'30.667
8 DPi 85 South Africa Стивен Симпсон
France Тристан Вотье 		Cadillac DPi 82 1 Lap
9 LMP2 81 Sweden Хенрик Хедман
United States Густаво Менесес 		ORECA LMP2 07 81 2 Laps
10 LMP2 52 United States Патрик Келли
United States Спенсер Пигот 		ORECA LMP2 07 81 2 Laps
11 LMP2 38 Canada Кэмерон Кэсселс
United States Кайл Мэссон 		ORECA LMP2 07 80 3 Laps
12 LMP2 18 United States Дуайт Мерриман
United States Кайл Тилли 		ORECA LMP2 07 80 3 Laps
13 GTLM 4 United Kingdom Оливер Гэвин
United States Томми Милнер 		Corvette C8.R 77 6 Laps
14 GTLM 3 Spain Антонио Гарсия
United States Джордан Тейлор 		Corvette C8.R 77 6 Laps
15 GTLM 912 New Zealand Эрл Бамбер
Belgium Лоренс Вантхор 		Porsche 911 RSR - 19 77 6 Laps
16 GTLM 25 Canada Бруно Спенглер
United States Коннор де Филиппи 		BMW M8 GTE 77 6 Laps
17 GTLM 24 Finland Йессе Крон
United States Джон Эдвардс 		BMW M8 GTE 77 6 Laps
18 GTLM 911 United Kingdom Ник Тэнди
France Фредерик Маковецки 		Porsche 911 RSR - 19 77 6 Laps
19 GTD 14 United Kingdom Джек Хоксворт
United States Аарон Телиц 		Lexus RC F GT3 75 8 Laps
20 GTD 63 United States Купер Макнил
Finland Тони Виландер 		Ferrari 488 GT3 75 8 Laps
21 GTD 96 United States Робби Фоули
United States Билл Оберлен 		BMW M6 GT3 75 8 Laps
22 GTD 74 United States Гар Робинсон
United States Лоусон Ашенбах 		Mercedes-AMG GT3 75 8 Laps
23 GTD 12 United States Фрэнки Монтекальво
United States Таунсенд Белл 		Lexus RC F GT3 75 8 Laps
24 GTD 76 United States Кори Фергюс
United States Пол Холтон 		McLaren 720S GT3 74 9 Laps
25 GTD 22 United States Тилль Бехтольсхаймер
United States Марк Миллер 		Acura NSX GT3 74 9 Laps
26 GTD 30 United States Роб Ферриоль
United States Спенсер Пампелли 		Audi R8 LMS GT3 73 10 Laps
27 GTD 16 United States Райан Хардвик
United States Патрик Лонг 		Porsche 911 GT3 R 71 12 Laps
28 LMP2 8 Canada Джон Фарано
United Kingdom Райан Дил 		ORECA LMP2 07 49 34 Laps
29 GTD 44 United States Энди Лэлли
United States Джон Поттер 		Lamborghini Huracan GT3 40 43 Laps
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Об этой статье

Серия Формула 1 , IMSA
Этап Гран При Себринга
Сессия Гонка
Местонахождение Себринг
Пилоты Оливер Гэвин , Райан Бриско , Томми Милнер , Ренгер ван дер Занде , Фелипе Наср , Пипо Дерани
Команды Action Express Racing , Corvette Racing , Wayne Taylor Racing
Автор Дэвид Малшер

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