Бывший гонщик Формулы 1 вылечился от коронавируса. И выиграл первую же гонку после выздоровления
Фелипе Наср одержал победу в Гран При Себринга чемпионата IMSA. Бразилец сделал это сразу после возвращения в спорт
Экс-пилот Формулы 1 Фелипе Наср вернулся в гонки после коронавируса. В начале июля у бразильца диагностировали COVID-19. Спортсмен немедленно прервал выступления в чемпионате спорткаров IMSA, в котором сейчас участвует. Наср пропустил гонку в Дайтоне; его место за рулем Cadillac №31 занял Габби Чавес.
Две недели спустя Фелипе вернулся в гонки. Анализы показали, что бывший пилот Формулы 1 полностью излечился от коронавируса и больше не заразен для окружающих. Это позволило Насру выйти на старт Гран При Себринга: гонки протяженностью 2 часа 40 минут, в ходе которой Фелипе выступал в одной машине с Пипо Дерани.
Два бразильца выиграли эту гонку, стартовав с поул-позиции. Дерани начал заезд с уверенного старта и лидирования. Когда Пипо уступил место своему партнеру, отрыв от второго места составлял 12 секунд. После того, как за руль сел Наср, преимущество экипажа на Cadillac выросло еще сильнее. На финише Фелипе привез ближайшему преследователю 36 секунд.
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Второе место в Себринге занял дуэт Ренгера ван дер Занде и бывшего пилота IndyCar Райана Бриско. Еще один экс-гонщик IndyCar и Формулы 1 Себастьен Бурдэ финишировал третьим. Хуан-Пабло Монтойя стартовал с первого ряда, но после не слишком удачной гонки откатился на седьмую позицию. В категории GTLM победу одержали Оливер Гэвин и Томми Милнер на Corvette.
Результаты Гран При Себринга
|Позиция
|Класс
|Номер
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|1
|DPi
|31
| Фелипе Наср
Пипо Дерани
|Cadillac DPi
|83
|2
|DPi
|10
| Ренгер ван дер Занде
Райан Бриско
|Cadillac DPi
|83
|36.432
|3
|DPi
|5
| Жуан Барбоза
Себастьен Бурдэ
|Cadillac DPi
|83
|56.144
|4
|DPi
|77
| Оливер Джарвис
Тристан Нуньес
|Mazda DPi
|83
|56.632
|5
|DPi
|55
| Джонатан Бомарито
Гарри Тинкнелл
|Mazda DPi
|83
|1'27.300
|6
|DPi
|6
| Дейн Кэмерон
Хуан-Пабло Монтойя
|Acura DPi
|83
|1'29.280
|7
|DPi
|7
| Элио Кастроневес
Рики Тейлор
|Acura DPi
|83
|1'30.667
|8
|DPi
|85
| Стивен Симпсон
Тристан Вотье
|Cadillac DPi
|82
|1 Lap
|9
|LMP2
|81
| Хенрик Хедман
Густаво Менесес
|ORECA LMP2 07
|81
|2 Laps
|10
|LMP2
|52
| Патрик Келли
Спенсер Пигот
|ORECA LMP2 07
|81
|2 Laps
|11
|LMP2
|38
| Кэмерон Кэсселс
Кайл Мэссон
|ORECA LMP2 07
|80
|3 Laps
|12
|LMP2
|18
| Дуайт Мерриман
Кайл Тилли
|ORECA LMP2 07
|80
|3 Laps
|13
|GTLM
|4
| Оливер Гэвин
Томми Милнер
|Corvette C8.R
|77
|6 Laps
|14
|GTLM
|3
| Антонио Гарсия
Джордан Тейлор
|Corvette C8.R
|77
|6 Laps
|15
|GTLM
|912
| Эрл Бамбер
Лоренс Вантхор
|Porsche 911 RSR - 19
|77
|6 Laps
|16
|GTLM
|25
| Бруно Спенглер
Коннор де Филиппи
|BMW M8 GTE
|77
|6 Laps
|17
|GTLM
|24
| Йессе Крон
Джон Эдвардс
|BMW M8 GTE
|77
|6 Laps
|18
|GTLM
|911
| Ник Тэнди
Фредерик Маковецки
|Porsche 911 RSR - 19
|77
|6 Laps
|19
|GTD
|14
| Джек Хоксворт
Аарон Телиц
|Lexus RC F GT3
|75
|8 Laps
|20
|GTD
|63
| Купер Макнил
Тони Виландер
|Ferrari 488 GT3
|75
|8 Laps
|21
|GTD
|96
| Робби Фоули
Билл Оберлен
|BMW M6 GT3
|75
|8 Laps
|22
|GTD
|74
| Гар Робинсон
Лоусон Ашенбах
|Mercedes-AMG GT3
|75
|8 Laps
|23
|GTD
|12
| Фрэнки Монтекальво
Таунсенд Белл
|Lexus RC F GT3
|75
|8 Laps
|24
|GTD
|76
| Кори Фергюс
Пол Холтон
|McLaren 720S GT3
|74
|9 Laps
|25
|GTD
|22
| Тилль Бехтольсхаймер
Марк Миллер
|Acura NSX GT3
|74
|9 Laps
|26
|GTD
|30
| Роб Ферриоль
Спенсер Пампелли
|Audi R8 LMS GT3
|73
|10 Laps
|27
|GTD
|16
| Райан Хардвик
Патрик Лонг
|Porsche 911 GT3 R
|71
|12 Laps
|28
|LMP2
|8
| Джон Фарано
Райан Дил
|ORECA LMP2 07
|49
|34 Laps
|29
|GTD
|44
| Энди Лэлли
Джон Поттер
|Lamborghini Huracan GT3
|40
|43 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , IMSA
|Этап
|Гран При Себринга
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Себринг
|Пилоты
|Оливер Гэвин , Райан Бриско , Томми Милнер , Ренгер ван дер Занде , Фелипе Наср , Пипо Дерани
|Команды
|Action Express Racing , Corvette Racing , Wayne Taylor Racing
|Автор
|Дэвид Малшер