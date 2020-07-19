Экс-пилот Формулы 1 Фелипе Наср вернулся в гонки после коронавируса. В начале июля у бразильца диагностировали COVID-19. Спортсмен немедленно прервал выступления в чемпионате спорткаров IMSA, в котором сейчас участвует. Наср пропустил гонку в Дайтоне; его место за рулем Cadillac №31 занял Габби Чавес.

Две недели спустя Фелипе вернулся в гонки. Анализы показали, что бывший пилот Формулы 1 полностью излечился от коронавируса и больше не заразен для окружающих. Это позволило Насру выйти на старт Гран При Себринга: гонки протяженностью 2 часа 40 минут, в ходе которой Фелипе выступал в одной машине с Пипо Дерани.

Два бразильца выиграли эту гонку, стартовав с поул-позиции. Дерани начал заезд с уверенного старта и лидирования. Когда Пипо уступил место своему партнеру, отрыв от второго места составлял 12 секунд. После того, как за руль сел Наср, преимущество экипажа на Cadillac выросло еще сильнее. На финише Фелипе привез ближайшему преследователю 36 секунд.

Второе место в Себринге занял дуэт Ренгера ван дер Занде и бывшего пилота IndyCar Райана Бриско. Еще один экс-гонщик IndyCar и Формулы 1 Себастьен Бурдэ финишировал третьим. Хуан-Пабло Монтойя стартовал с первого ряда, но после не слишком удачной гонки откатился на седьмую позицию. В категории GTLM победу одержали Оливер Гэвин и Томми Милнер на Corvette.

Результаты Гран При Себринга