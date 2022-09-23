BMW раскрыла ливрею своего спорткара LMDh

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Постоянными гонщиками BMW станут Ник Йеллоли, Коннор Де Филлиппи, Аугусту Фарфус и Филип Энг. На отдельных гонках к ним будет присоединяться несостоявшийся пилот AlphaTauri Колтон Херта.

BMW выбрала для двух своих машин номера 24 и 25. Новинка оснащена 4,2-литровым турбомотором V8, который прежде в «атмосферной» версии использовался в серии DTM. Шасси компания строила в партнерстве с Dallara.

Первая гонка сезона IMSA – 24 часа Дайтоны» – по традиции пройдет во второй половине января.

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