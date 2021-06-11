BMW построит спорткар для «Ле-Мана» к 2023 году

Поздно вечером в четверг стало известно, что победители «24 часов Ле-Мана» 1999 года из BMW вернутся на знаменитый марафон в рамках новой программы, которая заменит для концерна Формулу Е. Немцы будут соперничать с Porsche, Audi и Honda в категории LMDh, единой для марафонского чемпионата мира WEC и американской серии IMSA.

Официальное подтверждение опубликовал в своем инстаграме Маркус Флаш, глава подразделения BMW M, куда не так давно была включена BMW Motorsport. Из поста следует, что дебют машины состоится зимой 2023 года в Дайтоне.

Именно эта гонка станет первой для техники LMDh, которая будет базироваться на нынешних шасси LMP2, но использовать широкую гамму моторов. Теперь BMW предстоит выбрать поставщика шасси – это может быть ORECA, Multimatic, Ligier или Dallara. Двигатель баварцы, разумеется, создадут самостоятельно.

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Пока нет информации о том, в каких именно гонках выступит BMW, но в прошлый раз, когда у компании был прототип V12 LMR (именно он показан на фото с анонсом), она стартовала как в Ле-Мане, так и в американском первенстве ALMS. Было это более 20 лет назад. Тогда программой занималась команда Schnitzer.

Новым партнером в марафонских гонках, по всей видимости, станет команда Andretti Autosport – именно в сотрудничестве с ней BMW сейчас выступает в Формуле Е, которую покинет после завершения нынешнего сезона.