Алонсо о «24 часах Дайтоны»: В 2018-м мы просто готовились к "Ле-Ману", теперь нацеливаемся выиграть

В пятницу в Дайтоне стартовала трехдневная тестовая сессия, предваряющая 24-часовую гонку. По итогам первого дня быстрейшим стал экипаж на прототипе Cadillac DPi-V.R команды Wayne Teylor Racing – Камуи Кобаяши проехал свой лучший круг за 1:36.596 и всего на 0,008 секунды опередил соперников из Mazda.

По словам Фернандо Алонсо, который входит в один экипаж с японцем, Джорданом Тейлором и Ренгером ван дер Занде, после прошлогоднего дебюта, который принес только 38-е место на финише, в этот раз он рассчитывает добиться куда большего.

«Ожидания высоки, – сказал Алонсо на встрече с журналистами. – А что получится в итоге – увидим. Но думаю, мы в куда лучшей ситуации, чем год назад.

Сейчас я смогу использовать весь опыт, полученный в прошлом году. Это работа в трафике, экономия топлива, американская специфика использования машины безопасности. Да и сам подход к гонке будет другим. Скажем так, год назад [в Дайтоне] мы готовились к "Ле-Ману". А в этот раз нацеливаемся выиграть.

[В 2018-м] я впервые выступал в марафонской гонке, это был мой первый опыт в машине с закрытым кокпитом. Сейчас я готов получать чуть больше удовольствия. Пока что все складывается отлично, и мы однозначно нацелены быть более конкурентоспособными на трассе. Я рад, что мы можем показать хороший результат.

Я был уверен и год назад, но сейчас, в команде с опытом прошлых успехов, видя ее профессионализм и подход к каждой сессии, моя уверенность окрепла еще больше».

Марафон «24 часа Дайтоны» пройдет 26-27 января.