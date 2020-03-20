Гонку на Пайкс Пике перенесли на два месяца
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В отличие от организаторов многих других соревнований, устроители легендарной горной гонки сразу смогли озвучить новую дату проведения своих состязаний
Список соревнований, которые не смогут пройти в изначально установленные даты из-за глобальной пандемии коронавируса, пополнила гонка «Пайкс Пик» - соревнования по подъему на холм, которые ежегодно проводятся на одноименной горе в американском штате Колорадо.
В этом году заезды должны были пройти 28 июня – но вчера организаторы объявили о переносе их на 30 августа. Вместе с гонкой перенесен и пятничный фестиваль для болельщиков.
В этом году горная гонка на Пайкс Пике должна состояться уже в 98-й раз.
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Об этой статье
|Серия
|Подъем на холм
|Автор
|Хайко Штрицке
Гонку на Пайкс Пике перенесли на два месяца
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