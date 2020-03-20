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Подъем на холм / Новость

Гонку на Пайкс Пике перенесли на два месяца

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Гонку на Пайкс Пике перенесли на два месяца
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20 мар. 2020 г., 08:59

В отличие от организаторов многих других соревнований, устроители легендарной горной гонки сразу смогли озвучить новую дату проведения своих состязаний

Список соревнований, которые не смогут пройти в изначально установленные даты из-за глобальной пандемии коронавируса, пополнила гонка «Пайкс Пик» - соревнования по подъему на холм, которые ежегодно проводятся на одноименной горе в американском штате Колорадо.

В этом году заезды должны были пройти 28 июня – но вчера организаторы объявили о переносе их на 30 августа. Вместе с гонкой перенесен и пятничный фестиваль для болельщиков.

В этом году горная гонка на Пайкс Пике должна состояться уже в 98-й раз.

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Серия Подъем на холм
Автор Хайко Штрицке

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