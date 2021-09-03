В эти выходные внимание большинства поклонников автоспорта будет приковано к трассе в Зандфорте. И дело не только в том, что на голландской трассе продолжится сражение за чемпионский титул между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Зандфорт – известный болельщикам автодром, но чемпионат Формулы 1 в последний раз приезжал туда лет тридцать пять назад.

Это не значит, что голландский трек является для участников чемпионата мира чем-то вроде белого пятна. В двухтысячных годах Зандфорт на постоянной основе присутствовал в календаре Евросерии и европейского чемпионата Формулы 3. Льюис Хэмилтон, Антонио Джовинацци, Лэнс Стролл, Ландо Норрис – у всех этих пилотов есть на счету победы на трассе в Нидерландах. Но после перехода в Формулу 2 все эти гонщики объезжали Зандфорт стороной. И, к примеру, с момента победы Хэмилтона на этой трассе прошло уже целых шестнадцать лет. Так что, при всей силе цифровых технологий, позволяющих неплохо изучить автодром на симуляторе, Зандфорт остается для многих пилотов Ф1 трассой со множеством неизвестных.

Фото: Target Competition

При этом менее престижные турниры приезжают на этот трек регулярно. Включая соревнования, среди участников которых есть россияне. К примеру, в этом году в Зандфорте уже побывали Клим Гаврилов (выступающий в кузовном первенстве TCR Europe), Тимур Богуславский и Константин Терещенко (участвующие в турнире GT World Challenge Europe) – также Дмитрий Гвазава, в этом году дебютировавший в монокубке Lamborghini Super Trofeo.

«Ощущения от этой трассы порой просто космические, – рассказывает Дмитрий. – Вроде длинных прямых там считай что нет – но средняя скорость получается весьма высокой, машина шарашит только так. Отдельная история – это, конечно же, бэнкинг 15-го поворота.

Во-первых, перегрузки там – как на американских горках. Во-вторых, в лобовом стекле в течение какого-то времени ты не видишь ничего, кроме асфальта. А тебе в этот самый момент надо выжимать газ на полную. И это приходится делать на доверии. Ты чувствуешь определенный дискомфорт, но все-таки знаешь, что машина удержится на траектории – и утапливаешь педаль газа в пол.

Впрочем, есть немало других интересных точек. К примеру, один из поворотов можно проехать полным газом, но для этого надо повернуть в строго определенной точке. Но на подходе к этой точке ты оказываешься буквально на самом краю асфальта – в считанных сантиметрах от газона. И есть нешуточный риск зацепить траву, и если такое происходит – ты сразу теряешь достаточно много времени.

И таких участков на трассе немало. Получается, что часто важен буквально каждый сантиметр, а ошибка обходится дорого. И это делает трассу требовательной как к твоему водительскому мастерству, так и к крепости твоих нервов. Даже если ты уверен в себе, раз за разом на высокой скорости проходить по грани – это непростая задача. Нужны крепкие нервы, что не поддаться искушению затормозить или повернуть чуть пораньше».

В случае с гонщиками Lamborghini Super Trofeo задачу дополнительно усложняют нюансы управляемости автомобиля Huracan. Ярко выраженная недостаточная поворачиваемость делает не слишком эффективным пилотаж с плавным поворотом руля и проездом поворота по дуге. Идеальная траектория Huracan в повороте выглядит как острый угол: гонщик тормозит сравнительно поздно – и уже находясь в повороте, уже вроде бы промазав мимо апекса, поворачивает руль на большой по кольцевым меркам угол и резко разворачивает машину. Звучит здорово – но такой резкий маневр требует от пилота особой точности действий. И часто не оставляет возможности скорректировать даже небольшую помарку.

Фото: Target Competition

Дмитрий Гвазава и его напарник по экипажу итальянец Андреа Кола прочувствовали сложность голландской трассы с помощью одного из своих соперников. В первой гонке уик-энда этот соперник допустил ошибку и выпихнул автомобиль команды Target Racing с трассы. Лишившись шанса добраться до финиша с первой попытки, Дмитрий и Андреа рассчитывали взять реванш во втором заезде – но в момент трогания после пит-стопа у машины оборвало полуось. Причиной, как позже выяснилось, стало повреждение привода, полученное все в том же столкновении по ходу первой гонки.

Летние этапы монокубка вообще сложились для российского пилота не слишком здорово. На следующем после голландского, бельгийском этапе экипаж оба раза добрался до финиша, но на попасть на подиум не смог ни в разу. И в итоге за два этапа Гвазава и Кола с первого места в своем классе откатились на четвертое.

Так что, завершение лета и наступление осени в каком-то смысле стало хорошей новостью для гонщиков Target Racing. Есть надежда, что в двух осенних этапах дела у Дмитрия и Андреа пойдут получше и пилоты смогут побороться за место в первом тройке по итогам сезона. Первый из этих этапов состоится уже в ближайшие выходные на «Нюрбургринге» – и ссылки на прямые трансляции заездов в дни гонок можно будет найти на главной странице Motorsport.com.