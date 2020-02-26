Три чемпионата отложили тесты в Барселоне из-за угрозы коронавируса

На последней неделе февраля новым очагом распространения вируса COVID-19 стала северная Италия: в окрестностях Милана счет заболевших уже идет на сотни, все больше случаев диагностируется и в соседних странах – Германии, Хорватии, Греции, Испании и других.

И хотя тесты Формулы 1 на трассе «Каталунья» идут своим чередом, компания GT Sport, которая занимается организацией нескольких гоночных чемпионатов, базирующихся в Испании, заявила об отмене своих сессий 6-7 марта.

Официально сказано, что заезды «отложены в качестве меры предосторожности в свете последней информации о ситуации с коронавирусом».

При этом предсезонные заезды тех же трех серий, которые должны пройти на трассе «Поль-Рикар» 20-21 марта, остаются в графике. Представители GT Sport принесли извинения за отмену тестов, назвав ситуацию исключительной и форс-мажорной.

Ранее Формула 1 и Формула Е отказались от проведения гонок в Китае, а власти Бахрейна объявили, что внимательно изучают ситуацию и могут в случае необходимости обратиться в FIA с просьбой об отмене Гран При.