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GT / Новость

Три чемпионата отложили тесты в Барселоне из-за угрозы коронавируса

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Три чемпионата отложили тесты в Барселоне из-за угрозы коронавируса
Автор:
, Ответственный редактор
26 февр. 2020 г., 19:23

Организаторы Евроформулы, серий GT Open и GT Cup Open Europe решили не приезжать на «Каталунью» 6-7 марта, объяснив это решение заботой о здоровье спортсменов и сотрудников команд

На последней неделе февраля новым очагом распространения вируса COVID-19 стала северная Италия: в окрестностях Милана счет заболевших уже идет на сотни, все больше случаев диагностируется и в соседних странах – Германии, Хорватии, Греции, Испании и других. 

И хотя тесты Формулы 1 на трассе «Каталунья» идут своим чередом, компания GT Sport, которая занимается организацией нескольких гоночных чемпионатов, базирующихся в Испании, заявила об отмене своих сессий 6-7 марта. 

Официально сказано, что заезды «отложены в качестве меры предосторожности в свете последней информации о ситуации с коронавирусом». 

При этом предсезонные заезды тех же трех серий, которые должны пройти на трассе «Поль-Рикар» 20-21 марта, остаются в графике. Представители GT Sport принесли извинения за отмену тестов, назвав ситуацию исключительной и форс-мажорной.

Ранее Формула 1 и Формула Е отказались от проведения гонок в Китае, а власти Бахрейна объявили, что внимательно изучают ситуацию и могут в случае необходимости обратиться в FIA с просьбой об отмене Гран При. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , GT , Другие Формулы
Автор Александр Кабановский

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