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GT / Новость

Соавтор побед Audi в Ле-Мане стала главой комиссии FIA по GT

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Соавтор побед Audi в Ле-Мане стала главой комиссии FIA по GT
Автор:
, редактор
15 дек. 2019 г., 05:30

Лина Гейд, в частности, возглавит работы по подготовке нового регламента категории, который должен вступить в силу в 2022 году.

Лина Гейд стала новым председателем Комиссии FIA по сериям GT. Британка возглавит работу 17 членов комиссии, которая отвечает в том числе за соревнования, в которых участвуют автомобили категории GT3. На этом посту девушка сменила Кристиана Шахта, который возглавлял комиссию десять лет.

В автоспортивном мире Гейд прежде всего известна как гоночный инженер команды Audi, выступавшей в гонках на выносливость. Девушка работала с экипажем Андре Лоттерера, Бенуа Трелуйе и Марселя Фэсслера, побеждавшего в «24 часах Ле-Мана» в 2011-м, 2012-м и 2014-м годах. При этом Гейд стала первой девушкой-инженером, которая смогла привести свой экипаж к победе в легендарной гонке. Также с участием британки Audi выиграла чемпионат пилотов и конструкторов в 2012 году. 

После закрытия программы Audi в гонках на выносливость Гейд успела поработать в гоночной программе Bentley и в выступающей в Indycar команде Schmidt Peterson.

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Серия GT
Автор Иван Матушкин

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