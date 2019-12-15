Соавтор побед Audi в Ле-Мане стала главой комиссии FIA по GT

Лина Гейд стала новым председателем Комиссии FIA по сериям GT. Британка возглавит работу 17 членов комиссии, которая отвечает в том числе за соревнования, в которых участвуют автомобили категории GT3. На этом посту девушка сменила Кристиана Шахта, который возглавлял комиссию десять лет.

В автоспортивном мире Гейд прежде всего известна как гоночный инженер команды Audi, выступавшей в гонках на выносливость. Девушка работала с экипажем Андре Лоттерера, Бенуа Трелуйе и Марселя Фэсслера, побеждавшего в «24 часах Ле-Мана» в 2011-м, 2012-м и 2014-м годах. При этом Гейд стала первой девушкой-инженером, которая смогла привести свой экипаж к победе в легендарной гонке. Также с участием британки Audi выиграла чемпионат пилотов и конструкторов в 2012 году.

После закрытия программы Audi в гонках на выносливость Гейд успела поработать в гоночной программе Bentley и в выступающей в Indycar команде Schmidt Peterson.