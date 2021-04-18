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Предыдущая / Был на разогреве у Формулы 1 и не мог встать после финиша. Пилот из Москвы начинает сезон в европейском монокубке Lamborghini
GT / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Lamborghini Super Trofeo в Монце

Российский дебютант Дмитрий Гвазава вчера с первой попытки выиграл гонку в своем классе. Чего он добьется сегодня?

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Lamborghini Super Trofeo в Монце

Пока Никита Мазепин еще только готовится к старту гонки Ф1 в Имоле, два российских пилота уже вступили в борьу на других европейских трассах. На трассе в столице Каталонии уже стартовала гонка «4 часа Барселоны», первый этап ELMS – причем с первой позиции в бой ушел экипаж российской команды G-Drive Racing, в который входит Роман Русинов (прямая трансляция с русскоязычным комментарием доступна здесь).

А в Монце тем временем проходит большой уик-энд гонок GT. В его рамках москвич Дмитрий Гвазава дебютирует в турнире Lamborghini Super Trofeo. И дебютирует удачно: во вчерашней гонке экипаж Дмитрия одержал победу в своей категории (Pro-Am). Насколько успешным будет продолжение – покажет прямая трансляция второй гонки, организованная видеоплатформой «Моторспорт.ТВ».

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Чуть позже, в 15:30, в Монце начнется первая в этом сезоне гонка европейской серии GT World Challenge. Она также не обойдется без участия россиян: в один из экипажей французской команды ASP, выступающей на автомобилях Mercedes, входит москвич Константин Терещенко.

 
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Был на разогреве у Формулы 1 и не мог встать после финиша. Пилот из Москвы начинает сезон в европейском монокубке Lamborghini

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Был на разогреве у Формулы 1 и не мог встать после финиша. Пилот из Москвы начинает сезон в европейском монокубке Lamborghini
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