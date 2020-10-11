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Смотрите прямо сейчас: вторая гонка GT в Барселоне

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Смотрите прямо сейчас: вторая гонка GT в Барселоне

Звезды Ф1 и MotoGP на каталонском автодроме уже побывали – теперь там ведут борьбу пилоты, выступающие на гоночных суперкарах

На трассе в Барселоне в эти выходные проходит завершающий этап европейской серии GT World Challenge в зачете Sprint. Программа уик-энда состоит из трех гонок – и прямо сейчас с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» можно следить за развитием событий во втором заезде.

 

 

Напомним, что одним из претендентов на титул в этом году является россиянин Тимур Богуславский. Пилот из Казани выступает на Mercedes французской команды ASP (стартовый номер 88) в экипаже с итальянцем Раффаэле Марчелло.

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