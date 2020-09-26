В эти выходные на трассе в Зандфорте проходит третий этап турнира GT World Challenge Europe Sprint Cup – и сейчас с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» у наших читателей есть возможность понаблюдать за событиями во второй гонке уик-энда.

Традиционно нас больше всего интересуют выступления казанца Тимура Богуславского, который в компании с бразильцем Фелипе Фрагой пилотирует автомобиль Mercedes французской команды ASP. Перед началом этапа россиянин занимал в общем зачете 3-е место – но утренняя гонка стала для Тимура провалом: его экипаж занял только 11-е место. Впрочем, главные соперники на Audi команды WRT оказались в финишном протоколе на одну строчку ниже – так что, особого повода для расстройства у Богуславского нет.

Первой гонке добавила увлекательности неочевидная ситуация с состоянием асфальта. Часть экипажей решили стартовать на сликах – и быстро оказались жертвами тех, кто начал заезд на дождевых шинах (среди прочих это подвело и экипаж Богуславского).