Смотрите прямо сейчас: гонка чемпионата GT, в котором россиянин борется за победу
Ждете Гран При России в Сочи? Посмотрите пока гонку чемпионата GT World Challenge Sprint Cup, в котором россиянин Тимур Богуславский имеет реальные шансы стать победителем
На трассе в Зандфорте стартует первая гонка чемпионата GT World Challenge Sprint Cup, в котором выступает россиянин Тимур Богуславский из Казани. Вчера в квалификации его автомобиль развернуло, но сегодня ему может повезти больше.
Сейчас Богуславский и его напарник Раффаэле Марчьелло, выступающие за рулем Mercedes, занимают вторую строчку в общем зачете, уступая двум гонщикам на Audi. Однако их отрыв составляет всего 4,5 очка, при этом до конца сезона остается еще четыре этапа, включая проходящий в этот уик-энд.
Благодаря платформе «Моторспорт.ТВ» вы можете посмотреть гонку в Зандфорте прямо сейчас в прямом эфире с комментариями на русском языке.
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