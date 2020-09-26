Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
GT / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: гонка чемпионата GT, в котором россиянин борется за победу

Поделились
Комментарии
Смотрите прямо сейчас: гонка чемпионата GT, в котором россиянин борется за победу

Ждете Гран При России в Сочи? Посмотрите пока гонку чемпионата GT World Challenge Sprint Cup, в котором россиянин Тимур Богуславский имеет реальные шансы стать победителем

На трассе в Зандфорте стартует первая гонка чемпионата GT World Challenge Sprint Cup, в котором выступает россиянин Тимур Богуславский из Казани. Вчера в квалификации его автомобиль развернуло, но сегодня ему может повезти больше.

Сейчас Богуславский и его напарник Раффаэле Марчьелло, выступающие за рулем Mercedes, занимают вторую строчку в общем зачете, уступая двум гонщикам на Audi. Однако их отрыв составляет всего 4,5 очка, при этом до конца сезона остается еще четыре этапа, включая проходящий в этот уик-энд.

Благодаря платформе «Моторспорт.ТВ» вы можете посмотреть гонку в Зандфорте прямо сейчас в прямом эфире с комментариями на русском языке.

Читайте также:

 
«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах

Предыдущая новость

«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах

Следующая новость

Смотрите прямо сейчас: продолжение битвы суперкаров в Зандфорте

Смотрите прямо сейчас: продолжение битвы суперкаров в Зандфорте
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия GT
Пилоты Тимур Богуславский

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Смотрите прямо сейчас: гонка чемпионата GT, в котором россиянин борется за победу
GT GT / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: гонка чемпионата GT, в котором россиянин борется за победу

«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах
MotoGP MotoGP / Анонс

«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка GT в Маньи-Куре
GT GT / Прямой эфир

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка GT в Маньи-Куре

Смотрите на «Моторспорт.ТВ» в этот уик-энд: гонки GT, где россиянин претендует на победу
GT GT / Анонс

Смотрите на «Моторспорт.ТВ» в этот уик-энд: гонки GT, где россиянин претендует на победу

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

19мин

Самое важное:

Смотрите прямо сейчас: гонка чемпионата GT, в котором россиянин борется за победу
GT

Смотрите прямо сейчас: гонка чемпионата GT, в котором россиянин борется за победу

«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах
MotoGP

«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка GT в Маньи-Куре
GT

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка GT в Маньи-Куре

Смотрите на «Моторспорт.ТВ» в этот уик-энд: гонки GT, где россиянин претендует на победу
GT

Смотрите на «Моторспорт.ТВ» в этот уик-энд: гонки GT, где россиянин претендует на победу

Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах
MotoGP

Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.