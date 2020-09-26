Смотрите прямо сейчас: гонка чемпионата GT, в котором россиянин борется за победу

На трассе в Зандфорте стартует первая гонка чемпионата GT World Challenge Sprint Cup, в котором выступает россиянин Тимур Богуславский из Казани. Вчера в квалификации его автомобиль развернуло, но сегодня ему может повезти больше.

Сейчас Богуславский и его напарник Раффаэле Марчьелло, выступающие за рулем Mercedes, занимают вторую строчку в общем зачете, уступая двум гонщикам на Audi. Однако их отрыв составляет всего 4,5 очка, при этом до конца сезона остается еще четыре этапа, включая проходящий в этот уик-энд.

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